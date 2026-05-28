Razvijaju vlastite čipove: Koriste AI i mogu preživjeti kilometrima daleko od Zemlje i servisera

U sklopu programa Game Changing Development (GCD) sklopila je naime komercijalno partnerstvo za razvoj sustava visokoučinkovitog svemirskog računalstva (HPSC) s tvrtkom Microchip Technology. Točnije, razvija čip koji će svemirskim letjelicama dati mogućnost obrade podataka.

Za velike proizvođače čipova poput Nvidije znamo svi, a posljednjih godina u tom su smjeru krenuli i Google i Apple. A čini se da je krenula i NASA.

Dosad se NASA oslanjala na čipove razvijene da budu izdržljivi i pouzdani, no napretkom tehnologije pojavila se potreba i da budu brži i učinkovitiji u analizi podataka.

Tako će novi čip biti visokoučinkoviti procesor otporan na zračenje te sposoban za isporuku 100 puta većih računalnih mogućnosti od trenutnih sustava. Ovaj procesor integrirat će sve bitne elemente računalnog sustava u jedan mikročip - od središnje procesorske jedinice preko memorije i ulazno/izlaznog sučelja do ostalih komponenti koje će biti specifične za NASA-ine potrebe. Novi čipovi osmišljeni su i napravljeni da prežive kilometrima i svjetlosnim godinama daleko od Zemlje i servisera.

Novi je jezgreni sustav otporan na greške, fleksibilan i izuzetno učinkovit. A osim računalne snage, pruža visokoučinkovitu obradu protoka podataka umjetnom inteligencijom s mogućnostima skalabilnog vektorskog računanja. Prilagodljiv je i što se potrošnje energije i računalnih performansi tiče, pa tako može isključiti pojedinu funkciju kad se ona ne koristi.

Kako bi bili sigurni da će novi čipovi izdržati ekstremne uvjete u svemiru, tehničari u NASA-inom Laboratoriju na mlazni pogon (JPL) provode razne testove koji imitiraju izazovne uvjete - od visokog elektromagnetskog zračenja do ekstremnih temperatura.

'Ove nove čipove podvrgavamo testovima zračenja, topline i udara, a istovremeno procjenjujemo njihove performanse rigoroznim funkcionalnim testovima. Koristimo visokokvalitetne scenarije slijetanja iz stvarnih NASA-inih misija koje bi obično zahtijevale hardver s puno energije za obradu ogromnih količina podataka senzora za slijetanje', rekao je Jim Butler, voditelj projekta visokoučinkovitog svemirskog računarstva u JPL-u.

Rezultati su zasad obećavajući. Kako kažu u JPL-u, procesor postiže 500 puta veće performanse od čipova koji se trenutno koriste u NASA-i. No da bi bili ugrađeni u NASA-in hardver, čipovi moraju dobiti 'certifikat za svemirske letove' i tek tada moći će biti ugrađeni u računalni hardver budućih orbitera, rovera i misija za duboki svemir.