Nevrijeme stiglo u Hrvatsku: Vjetar u Zagrebu lomio stabla, čudan fenomen u Međimurju

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom polako zahvaća kopneni dio Hrvatske. DHMZ je izdao žuto upozorenje
Snažno nevrijeme stiglo je iz Slovenije u Hrvatsku. Jaka kiša i grmljavina pogodili su područja uz Kupu, na granici sa Slovenijom, a potom se širilo i prema unutrašnjosti.
"Grmljavinska nevremena trenutno kod Bosiljeva i Broda na Kupi u Gorskom kotaru", javlja Neverin na Facebooku.
"Brod na Kupi, bio je sad 15-ak minuta armagedon. Bljeskalo je i grmilo jako, padala je ona prava ljetna kiša, velike kapi i kratko (hvala Bogu) tuča ali nisu 'zrna' bila velika. Sad se grmljavina udaljava", pišu ljudi na Facebook stranici Neverin.
"Duga Resa kiša i grmljavina", "Delnice, 16 stupnjeva, grmi, pada k'o iz kabla", "Ogulin, grmljavina, puhanje i neki dijelovi bez struje", "Fužine jaka kiša s tučom,bez vjetra", stižu komentari.
U Međimurju su, pak, snimljeni mammatus oblaci. "Prirodni fenomen koji se javlja u olujnim oblacima", objasnili su iz Neverina.
U Zagrebu je olujan vjetar odlomio granu stabla u Travnom. Snimku je poslala naša čitateljica.
Za sve kopnene regije u Hrvatskoj na snazi je žuto upozorenje DHMZ-a zbog grmljavinskog nevremena.
Središnju su Hrvatsku zahvatila dva sustava olujnih oblaka, javlja IstraMet.