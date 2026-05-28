Kickstarter bez kraja: Svemirska simulacija Star Citizen premašila milijardu dolara financiranja

Videoigra koju Chris Roberts obećava skoro deset godina daleko je od ikakvog konkretnog datuma izlaska, a cijena njezinog razvoja dosegla je fantastične razine
Star Citizen jedna je od najskupljih i najduže razvijanih igara u modernoj industriji, s javnim financiranjem koje je premašilo 1 milijardu dolara i broji milijune backera. Projekt je započeo 2012. kao Kickstarter kampanja s vrlo skromnim ciljem, ali se kroz godine pretvorio u kontinuirano financiranu 'živu' platformu koja se stalno širi.
Glavni problem koji se oko igre često ističe je razlika između obećanog i isporučenog. Iako se dio sadržaja može igrati kroz alpha verziju, cjelovita 'konačna' verzija još nije objavljena nakon više od desetljeća razvoja, što je dovelo do neobične situacije u kojoj se igra istovremeno razvija i monetizira, bez klasičnog završetka proizvodnog ciklusa, piše Engadget.
S druge strane, model razvoja koji koristi Star Citizen omogućio je izgradnju vrlo velikog i detaljnog svemira, s naglaskom na tehničku ambiciju, realističnu simulaciju i stalno dodavanje sustava, vozila i gameplay mehanika.
Povezani single-player projekt Squadron 42 formalno je najavljivan kao zasebna kampanja unutar istog univerzuma, ali je također višekratno odgađan, što dodatno pojačava skepsu oko rokova.
Usporedbe s AAA naslovima poput Grand Theft Auto VI uglavnom služe kao ilustracija razmjera budžeta u modernoj industriji, ali su metodološki nesigurne. Rockstarovi projekti imaju zatvoren razvojni ciklus i definirane rokove isporuke, dok Star Citizen funkcionira kao dugoročni, stalno proširiv servis financiran direktno od zajednice.
Zbog toga se milijarda dolara u ovom slučaju ne može interpretirati kao klasičan 'budžet igre do izlaska', nego kao kumulativno financiranje višegodišnjeg razvoja i održavanja jednog ekosustava.
Sve ovo dovodi do zanimljive situacije gdje igra koju mnogi očekuju i samim time pretpostavljaju da će izaći uskoro nema nikakav vidljiv datum konačnog izlaska. Kakvu odgovornost snose autori? Tko prati ove troškove? To su samo neka od pitanja koje najzagriženiji ljubitelji najambicioznijeg projekta Chrisa Robertsa nastavljaju ignorirati.
Za kraj, usporedbe radi, za novac koji je igra sakupila tijekom kampanje dovoljan je za 13,5 potpuno financiranih lansiranja SpaceX-ove raketa Falcon 9.