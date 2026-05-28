Kickstarter bez kraja: Svemirska simulacija Star Citizen premašila milijardu dolara financiranja

Star Citizen jedna je od najskupljih i najduže razvijanih igara u modernoj industriji, s javnim financiranjem koje je premašilo 1 milijardu dolara i broji milijune backera. Projekt je započeo 2012. kao Kickstarter kampanja s vrlo skromnim ciljem, ali se kroz godine pretvorio u kontinuirano financiranu 'živu' platformu koja se stalno širi.

Glavni problem koji se oko igre često ističe je razlika između obećanog i isporučenog. Iako se dio sadržaja može igrati kroz alpha verziju, cjelovita 'konačna' verzija još nije objavljena nakon više od desetljeća razvoja, što je dovelo do neobične situacije u kojoj se igra istovremeno razvija i monetizira, bez klasičnog završetka proizvodnog ciklusa, piše Engadget.

S druge strane, model razvoja koji koristi Star Citizen omogućio je izgradnju vrlo velikog i detaljnog svemira, s naglaskom na tehničku ambiciju, realističnu simulaciju i stalno dodavanje sustava, vozila i gameplay mehanika.