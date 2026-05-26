Dinamo poslao ponudu za igrača Hajduka! Nude 4 milijuna eura

Dinamo je, prema informacijama talijanskog novinara Lorenza Leporea, poslao službenu ponudu za Ikera Almenu, španjolskog krilnog napadača koji ove sezone igra za Hajduk.
Riječ je o 22-godišnjem nogometašu koji je u Split stigao na posudbu iz saudijske Al-Qadsije, a Lepore navodi da je Dinamo za njega ponudio model posudbe s opcijom otkupa. Prema istom izvoru, paket bi uključivao besplatnu posudbu, dok bi opcija otkupa bila postavljena na oko 3,5 do četiri milijuna eura.
Za sada nema službene potvrde klubova, no sama informacija već je izazvala veliku pažnju zbog činjenice da bi se radilo o potencijalnom poslu između dva najveća hrvatska rivala - Dinama i Hajduka.
Dinamo se okrenuo Almeni nakon propalog posla?
Lepore piše da je Almena postao Dinamova primarna meta nakon što je propao pokušaj dovođenja Danija Rodrigueza. Španjolac je, prema tim navodima, još ranije bio prva želja zagrebačkog kluba, a transfer je navodno bio vrlo blizu realizacije u siječnju, prije nego što se sve raspalo.
No Rodriguez, kako se dodaje, više nema namjeru mijenjati Barcelonu za Zagreb, zbog čega se Dinamo navodno okrenuo drugoj opciji - Almeni.
Takav scenarij bio bi posebno zanimljiv jer je Almena trenutačno igrač Hajduka, iako ne pod dugoročnim ugovorom sa splitskim klubom. Španjolac je u Splitu na posudbi iz Al-Qadsije, a upravo bi taj status mogao otvoriti prostor za pregovore ako saudijski klub bude spreman na novi aranžman.
Tko je Iker Almena?
Iker Almena Horcajo rođen je 4. svibnja 2004. u L'Hospitaletu de Llobregatu, a igra primarno na poziciji desnog krila. Prema Transfermarktu, trenutačno je procijenjen na 1,5 milijuna eura, a u Hajduk je stigao u rujnu 2025. na posudbu iz Al-Qadsije, s kojom ima ugovor do ljeta 2028. godine.
Prije dolaska u Saudijsku Arabiju i potom u Hrvatsku, nogometno se razvijao u Španjolskoj. U karijeri je bio vezan uz Gironu, a u Hajduku je dobio ozbiljniju seniorsku ulogu u hrvatskom prvenstvu. Na službenoj Hajdukovoj stranici vodi se kao napadač, s prethodnim klubovima Can Vidalet, Girona i Al-Qadsiah.
U dresu Hajduka Almena je, odigrao 18 utakmica, 15 puta bio starter, zabio dva gola i upisao dvije asistencije, uz prosjek od 73 minute po nastupu.
Almena je u Hajduku pokazao brzinu, okomitost i sposobnost igre jedan na jedan, zbog čega se profilom uklapa u ono što Dinamo tradicionalno traži od krilnih igrača. S druge strane, sama mogućnost da Dinamo pokuša dovesti igrača koji ove sezone nosi dres Hajduka dovoljna je da priča dobije dodatnu težinu.