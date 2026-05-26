Dinamo poslao ponudu za igrača Hajduka! Nude 4 milijuna eura

Riječ je o 22-godišnjem nogometašu koji je u Split stigao na posudbu iz saudijske Al-Qadsije, a Lepore navodi da je Dinamo za njega ponudio model posudbe s opcijom otkupa. Prema istom izvoru, paket bi uključivao besplatnu posudbu, dok bi opcija otkupa bila postavljena na oko 3,5 do četiri milijuna eura.

Za sada nema službene potvrde klubova, no sama informacija već je izazvala veliku pažnju zbog činjenice da bi se radilo o potencijalnom poslu između dva najveća hrvatska rivala - Dinama i Hajduka.

Dinamo se okrenuo Almeni nakon propalog posla?

Lepore piše da je Almena postao Dinamova primarna meta nakon što je propao pokušaj dovođenja Danija Rodrigueza. Španjolac je, prema tim navodima, još ranije bio prva želja zagrebačkog kluba, a transfer je navodno bio vrlo blizu realizacije u siječnju, prije nego što se sve raspalo.

No Rodriguez, kako se dodaje, više nema namjeru mijenjati Barcelonu za Zagreb, zbog čega se Dinamo navodno okrenuo drugoj opciji - Almeni.

Takav scenarij bio bi posebno zanimljiv jer je Almena trenutačno igrač Hajduka, iako ne pod dugoročnim ugovorom sa splitskim klubom. Španjolac je u Splitu na posudbi iz Al-Qadsije, a upravo bi taj status mogao otvoriti prostor za pregovore ako saudijski klub bude spreman na novi aranžman.