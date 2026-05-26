Odobreni preventivni programi o opasnostima na internetu: Učenici će o tome napokon učiti u školi

'Pozitivno stručno mišljenje izdala je Agencija za odgoj i obrazovanje, čime je potvrđena znanstvena utemeljenost i praktična primjenjivost naših programa ', istaknuli su na službenoj Facebook stranici.

Naime, kako su objavili iz Centra za sigurniji internet, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dalo je suglasnost za provedbu i akreditaciju preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

Kako pojašnjavaju, programi su strukturirani kroz četiri tematska modula - Jačanje digitalne otpornosti i digitalnih kompetencija, Prevencija elektroničkog nasilja i rizičnih online ponašanja, Uravnoteženo i odgovorno igranje videoigara te prevencija problematične upotrebe interneta te Prevencija rizičnih seksualnih online ponašanja i online uznemiravanja.

Moduli su prilagođeni učenicima osnovnih i srednjih škola, a razvijeni su na temelju višegodišnjih nacionalnih i međunarodnih istraživanja koja Centar kontinuirano provodi, uključujući istraživanja u okviru projekta DeSHAME, dodaju.

'Ovo je važan korak prema sustavnoj zaštiti djece i mladih u digitalnom okruženju, a ujedno i potvrda dugogodišnjeg rada našeg stručnog tima', istaknuli su na kraju iz Centra koji djeluje više od 15 godina i aktivno provodi edukacije o opasnostima koje vrebaju na internetu, kako za djecu, tako i za roditelje i učitelje odnosno profesore.