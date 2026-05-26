Važna odluka

Odobreni preventivni programi o opasnostima na internetu: Učenici će o tome napokon učiti u školi

M.Či.

26.05.2026 u 15:23

Izvor: Creative Commons / Autor: Giovanna Cornelio / Pixabay
Učenici u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj uskoro bi mogli početi učiti o sigurnijem internetu i kako se zaštititi od nepoželjnog sadržaja

Naime, kako su objavili iz Centra za sigurniji internet, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dalo je suglasnost za provedbu i akreditaciju preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

'Pozitivno stručno mišljenje izdala je Agencija za odgoj i obrazovanje, čime je potvrđena znanstvena utemeljenost i praktična primjenjivost naših programa', istaknuli su na službenoj Facebook stranici.

Kako pojašnjavaju, programi su strukturirani kroz četiri tematska modula - Jačanje digitalne otpornosti i digitalnih kompetencija, Prevencija elektroničkog nasilja i rizičnih online ponašanja, Uravnoteženo i odgovorno igranje videoigara te prevencija problematične upotrebe interneta te Prevencija rizičnih seksualnih online ponašanja i online uznemiravanja.

Moduli su prilagođeni učenicima osnovnih i srednjih škola, a razvijeni su na temelju višegodišnjih nacionalnih i međunarodnih istraživanja koja Centar kontinuirano provodi, uključujući istraživanja u okviru projekta DeSHAME, dodaju.

'Ovo je važan korak prema sustavnoj zaštiti djece i mladih u digitalnom okruženju, a ujedno i potvrda dugogodišnjeg rada našeg stručnog tima', istaknuli su na kraju iz Centra koji djeluje više od 15 godina i aktivno provodi edukacije o opasnostima koje vrebaju na internetu, kako za djecu, tako i za roditelje i učitelje odnosno profesore.

