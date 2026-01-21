Wikipedia ima nov ugovor s Amazonom, Metom i Microsoftom

Posljednjih godina infrastruktura ove besplatne platforme nalazi se pod sve većim pritiskom jer sustavi umjetne inteligencije za treniranje svojih modela masovno koriste Wikipediju. 'Doslovno su nam zatrpavali poslužitelje. Zato ih potičemo da se prijave i koriste naše proizvode namijenjene kompanijama kako bismo im mogli osigurati strukturirani pristup podacima', rekao je Jimmy Wales, osnivač Wikipedije.

Internetska enciklopedija Wikipedia najavila je nova partnerstva s tvrtkama iz područja umjetne inteligencije , uključujući Amazon , Metu i Microsoft. Suradnje se provode u sklopu komercijalnog proizvoda Wikipedia Enterprise, a on omogućuje AI kompanijama legalno korištenje i distribuciju Wikipedijina sadržaja.

Zaklada Wikimedia, neprofitna organizacija koja stoji iza Wikipedije, većinom se financira donacijama milijuna pojedinaca. Ističe se da su te donacije namijenjene očuvanju slobodnog pristupa znanju za čitatelje, a ne subvencioniranju komercijalnog razvoja umjetne inteligencije. 'Ljudi ne doniraju da bi financirali velike AI kompanije', rekao je Wales. 'Poruka je jasna: ne možete jednostavno razbijati našu web stranicu. Morate doći na ispravan način.'

Automatizirani sustavi, poput velikih jezičnih modela (LLM-ova), danas su među najvećim korisnicima Wikipedijina sadržaja, što stvara kontinuirano opterećenje njezinih poslužitelja. 'Većina izvora podataka, uključujući alate za praćenje koje sami koristimo, pokazuje da se ljudi sve više oslanjaju na Wikipediju upravo u trenutku u kojem je i veliki jezični modeli koriste da bi mogli davati odgovore', rekla je Maryana Iskander, glavna direktorica Zaklade Wikimedia.

Wikipedia već ima sporazum s Googleom, sklopljen 2022. godine, kao i ugovore s manjim AI tvrtkama poput Anthropica, Perplexityja i francuskog Mistral AI-a te s tražilicom Ecosia. Wales smatra da bi AI kompanije koje se oslanjaju na Wikipedijin sadržaj trebale više doprinositi njezinu održavanju, prenosi Euronews.

'Pokušavamo surađivati s tim tvrtkama i poručiti im: koristite Wikipediju kao i svi ostali. To je znanje koje su uredili ljudi i vjerojatno biste trebali sudjelovati u pokrivanju troškova koje time stvarate', zaključio je Wales.