Obitelj djevojčice teško ozlijeđene tijekom masovne pucnjave u kanadskoj školi tuži OpenAI, proizvođača ChatGPT-ja, tvrdeći da su u toj tvrtki bili svjesni da planira napad, ali nisu o tome obavijestili vlasti. Dvanaestogodišnja Maya Gebala ustrijeljena je u vrat i glavu u napadu u Tumbler Ridgeu 10. veljače. Još je u bolnici. Početni korisnički račun za ChatGPT povezan s osumnjičenom 18-godišnjom Jesse Van Rootselaar OpenAI je zabranio u lipnju 2025. godine zbog prirode njezinih razgovora s chatbotom, ali kanadska policija nije bila o tome obaviještena. Osam ljudi je ubijeno u napadu, uključujući petero male djece i majku osumnjičene, u jednoj od najsmrtonosnijih pucnjava u kanadskoj povijesti.

Teške optužbe U građanskoj tužbi, koju je podnijela Gebalina majka Cia Edmonds, tvrdi se kako je Van Rootselaar otvorila račun na ChatGPT-ju prije nego što je navršila 18 godina, što korisnici mogu učiniti uz roditeljski pristanak. Tužitelji tvrde da na stranici nije provedena provjera dobi. Također je navedeno da je osumnjičena robota za brbljanje temeljenog na umjetnoj inteligenciji vidjela kao 'nekog kome se može povjeriti' i opisala mu 'različite scenarije koji uključuju oružano nasilje' u nekoliko dana krajem proljeća ili početkom ljeta 2025. Dvanaest zaposlenika OpenAI-a potom je navodno označilo unose kao 'neposredan rizik od ozbiljne štete drugima' i preporučilo slanje obavijesti kanadskoj policiji. Umjesto toga, navedeno je u tužbi, zahtjev za obavještavanje vlasti bio je odbijen. Sve što su poduzeli bila je zabrana tog računa. OpenAI je prethodno izjavio da nije upozorio policiju jer račun nije dosegao prag vjerodostojnog ili neposrednog plana za ozbiljno ozljeđivanje drugih osoba. Osumnjičena je potom uspjela otvoriti drugi korisnički račun za ChatGPT, unatoč tome što su je OpenAI-evi sustavi u prošlosti označili, te 'nastavila planirati scenarije koji uključuju oružano nasilje'. U tužbi se tvrdi da su u tvrtki 'konkretno znali za dugoročno planiranje napada s masovnim žrtvama', ali 'nisu poduzeli nikakve korake da bi učinili nešto po tom pitanju'. Zbog toga je Gebala, na koju je pucano tri puta nakon što je pokušala zaključati vrata knjižnice kako bi spriječila ulazak napadačice, pretrpjela 'katastrofalnu ozljedu mozga'.