Ova europska zemlja povukla je zanimljiv potez: 'Ekrani djeci otežavaju koncentraciju i učenje'

Odluka je ponovno otvorila pitanje kako digitalno čitanje utječe na razumijevanje teksta i razvoj pismenosti - posebice kod djece, piše The Conversation .

Švedska vlada nedavno je objavila da se vraća s korištenja digitalnih uređaja u učionicama na fizičke knjige. Kao glavne razloge navela je pad rezultata učenika i zabrinutost zbog sve većeg vremena provedenog pred ekranima .

Čitanje nije prirodna sposobnost

Iako se čitanje odraslim osobama često čini automatskim procesom, riječ je o jednoj od najsloženijih vještina koje čovjek mora naučiti. Za razliku od govora, mozak nije biološki 'programiran' za čitanje, pa su potrebne godine obrazovanja i vježbe da bi se razvila potpuna pismenost.

Tijekom čitanja oči ne klize glatko preko teksta, već izvode niz brzih pokreta poznatih kao sakade. Informacije se obrađuju samo u kratkim trenucima, kada se pogled zaustavi na riječima, a mozak tada mora koordinirati vid, pažnju, prepoznavanje riječi i razumijevanje jezika.

Zbog tih ograničenja prosječna maksimalna brzina čitanja iznosi oko 300 do 400 riječi u minuti, ovisno o težini teksta i razini razumijevanja.

Problem 'brzog čitanja'

Stručnjaci upozoravaju da tehnike brzog čitanja uglavnom podrazumijevaju skeniranje ili površno prelaženje preko teksta. Što je brzina veća, razumijevanje obično pada.

Za kvalitetno čitanje potrebna je dugogodišnja praksa da bi različiti moždani sustavi usklađeno radili, a sve što ometa tu koordinaciju može negativno utjecati na razumijevanje sadržaja.

Digitalni uređaji nisu svi isti

Autori istraživanja naglašavaju da nisu svi digitalni uređaji problematični. E-čitači, primjerice, omogućuju iskustvo vrlo slično onom s knjigom jer podržavaju koncentrirano čitanje bez većih ometanja.

Veći problem predstavljaju uređaji i platforme prepuni distrakcija – oglasa, notifikacija, videozapisa i drugih elemenata koji odvlače pažnju – a posebno su na to osjetljiva djeca, koja još nemaju potpuno razvijenu sposobnost ignoriranja prekida i održavanja fokusa.

Digitalno okruženje potiče površno čitanje

Istraživanja praćenja pokreta očiju pokazuju da internetske stranice često potiču drugačiji stil čitanja: brzo pretraživanje informacija i hvatanje osnovne ideje umjesto dubinskog razumijevanja.

Takav pristup može biti koristan u određenim situacijama, ali dugoročno može smanjiti sposobnost koncentriranog i analitičkog čitanja, osobito kod mlađih korisnika koji još razvijaju čitalačke navike.

Pandemija covida povećala je oslanjanje na digitalno obrazovanje i čitanje s ekrana, a iako je riječ o praktičnom rješenju, znanstvenici upozoravaju da njegove dugoročne posljedice još nisu potpuno jasne. Nova tehnologija sada omogućuje precizniju usporedbu čitanja s papira i ekrana putem analize pokreta očiju i razine razumijevanja, što bi u narednim godinama moglo dati konkretnije odgovore.