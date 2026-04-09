Netflix ima novu aplikaciju za djecu

Netflix je predstavio novu aplikaciju nazvanu Netflix Playground . Namijenjena je uzrastima do osme godine te se fokusira na interaktivne igre, a ne na gledanje videa.

Aplikacija je trenutačno dostupna pretplatnicima u Sjedinjenim Državama, a globalno će to postati 28. travnja. Korisnici je mogu preuzeti na uređajima s iOS-om i Androidom te se prijaviti pomoću postojećeg računa na Netflixu. Jedna od ključnih značajki aplikacije jest to što je prilagođena djeci pa nema oglasa niti kupnji unutar nje. Osim toga, igre se mogu igrati i bez internetske veze, dakle i offline, piše Mashable.

Sadržaj uključuje naslove temeljene na popularnim dječjim franšizama kao što su Peppa Pig, Sesame Street i StoryBots, kao i naslove inspirirane djelima Dr. Seussa. Netflix je ojačao ovu ponudu nakon što je prošle godine preuzeo prava distribucije za 'Sesame Street', čime je proširio svoj katalog dječjeg sadržaja.