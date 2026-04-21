Planirate kupiti novi mobitel? Evo što se mijenja u EU-u od 2027.

Ako planirate kupiti novi mobitel narednih godina, važno je znati da Europska unija od 2027. godine uvodi nova pravila koja će utjecati na način proizvodnje i korištenja pametnih telefona. Naime od iduće godine svi oni koji se budu prodavali na tržištu EU-a morat će ispunjavati strože standarde s ciljem dužeg trajanja, boljih dugoročnih funkcionalnosti i lakših popravaka. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na izmjenjive baterije

Time bi se napokon moglo stati na kraj čestoj praksi zamjene skupih uređaja zbog slabljenja baterije. Većina korisnika dobro poznaje tipičan životni ciklus pametnog telefona; u početku on radi brzo i pouzdano, no nakon nekoliko godina baterija počinje slabjeti. Punjenje postaje sve učestalije, a performanse postupno opadaju. U takvim situacijama mnogi se odlučuju na kupnju novog uređaja, iako je ostatak telefona i dalje potpuno funkcionalan. Europski regulatori žele prekinuti upravo taj obrazac. Cilj je smanjiti količinu elektroničkog otpada, smanjiti troškove za korisnike i potaknuti popravke umjesto bacanja uređaja. Riječ je o paketu regulativa koji se uvodi postupno, od lipnja 2025. do veljače 2027. godine. Još od lipnja preklani proizvođači su obavezni zadovoljiti strože kriterije izdržljivosti te osigurati dostupnost rezervnih dijelova u duljem razdoblju. No najveća promjena dolazi 2027. godine, kada će svi pametni telefoni na tržištu EU-a morati omogućiti korisnicima da sami zamijene bateriju – uz osnovni alat i bez specijaliziranog servisa.

Što se sve mijenja Nova pravila obuhvaćaju cijeli životni ciklus uređaja, od dizajna do održavanja. Proizvođači će morati: omogućiti zamjenu baterije osnovnim alatima

osigurati da baterija zadrži najmanje 80 posto kapaciteta nakon 800 ciklusa punjenja

držati rezervne dijelove dostupnima do 10 godina nakon izlaska uređaja

isporučivati ključne komponente u roku od 5 do 10 radnih dana

omogućiti javan pristup servisnim priručnicima

ukloniti ograničenja za neovisne servise

dizajnirati uređaje tako da se lakše otvaraju i popravljaju. Uz to, kupci će dobiti dodatne informacije pri kupnji. Telefoni će nositi oznake koje prikazuju trajanje baterije, energetsku učinkovitost, izdržljivost i ocjenu popravljivosti.

Pritisak na proizvođače Za tehnološke kompanije poput Applea, Samsunga ili Xiaomija to znači veliku promjenu u dizajnu. Moderni pametni telefoni često su dizajnirani kao zatvoreni sustavi – njihovo otvaranje zahtijeva posebne alate, uklanjanje ljepila ili čak zagrijavanje kućišta, što većini korisnika otežava ili onemogućuje zamjenu baterije. U budućnosti se očekuje da proizvođači prilagode dizajn kako bi održavanje uređaja bilo jednostavnije. To ne znači nužno povratak starim modelima s lako uklonjivim poklopcima, ali znači da baterije više neće biti praktično nedostupne. Očekuje se da će dio proizvođača pokušati okrenuti regulativu u svoju korist, pa bi dugotrajnost i popravljivost mogli postati novi prodajni aduti, a ne samo regulatorna obaveza. Korisnicima bi se ove promjene mogle svidjeti. Umjesto kupnje novog uređaja svake dvije ili tri godine, zamjena baterije mogla bi produžiti vijek trajanja telefona na pet ili više godina.