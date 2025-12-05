Cloudflare opet u gabuli: Mnogima otežan pristup webu

Cloudflare je opet naišao na tehničke probleme. Prema službenoj objavi koju je kompanija izbacila oko devet sati, problemi se uglavnom manifestiraju kod onih koji žele pristupiti administratorskim funkcijama.

Kompanija navodi da ima poteškoće sa 'Cloudflare Dashboardom i srodnim API-jima zbog kojih, ako želite pristupiti stranicama, vaši zahtjevi mogu biti odbijeni ili vam može iskočiti poruka o grešci.