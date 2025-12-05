TEHNIČKE POTEŠKOĆE

Cloudflare opet u gabuli: Mnogima otežan pristup webu

Damir Rukavina

05.12.2025 u 10:26

Cloudflare
Cloudflare Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Servis navodi da inžinjeri užurbano rade na rješavanju problema. Za to vrijeme mnogim je administratorima otežan pristup omiljenim internetskim destinacijama

Cloudflare je opet naišao na tehničke probleme. Prema službenoj objavi koju je kompanija izbacila oko devet sati, problemi se uglavnom manifestiraju kod onih koji žele pristupiti administratorskim funkcijama.

Kompanija navodi da ima poteškoće sa 'Cloudflare Dashboardom i srodnim API-jima zbog kojih, ako želite pristupiti stranicama, vaši zahtjevi mogu biti odbijeni ili vam može iskočiti poruka o grešci.

Na sreću, poremećaj u radu ne utječe na krajnje korisnike web stranica koje koriste Cloudflareove usluge.

Kao što to obično ide, inžinjeri u Cloudflareu ubrzano rade na ispravku problema a kompanija će javiti kada popravci budu dovršeni.

