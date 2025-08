Htio je samo biti kul, a sad šefuje ponajvećom hrvatskom IT firmom. Što je sljedeće? Južna Amerika!

'Od tada smo prošli kroz brojne faze i promjene unutar kompanije, ali zadržali smo istu strast prema tehnologiji i razvoju kvalitetnih digitalnih proizvoda. Danas, 20 godina kasnije, posebno nam je drago što je naš prvi klijent i dalje s nama. To govori puno o odnosima koje gradimo i vrijednostima koje njegujemo od samog početka', govori nam Kapraljević, s kojim smo pretresli nekoliko tema - ključne prekretnica u Infinumu u dva desetljeća, daljnje globalne ambicije, širenje u Latinsku Ameriku , ali i zašto vjeruje da Hrvatska možda nikad neće biti svjetski IT hub, no da itekako može stvarati globalne tvrtke.

Druga velika prekretnica za nas bile su akvizicije te su nam na ovoj razini rasta postale ključni alat za daljnji razvoj poslovanja. Do sada smo ih ostvarili tri i svaka je otvorila novu fazu u razvoju tvrtke. Prva je bila akvizicija kompanije 3P Development u Skopju, gdje smo prvi put proširili poslovanje u regiji i stekli iskustvo s integracijama. Uslijedilo je preuzimanje njujorške agencije ExpandTheRoom 2023. godine, a potom i nizozemske agencije Your Majesty početkom ove godine. Svaka od tih akvizicija donijela je ne samo geografsko širenje, već i novu razinu znanja, stručnosti i tržišnog utjecaja.

Imam dojam da svi mi subjektivno gledamo na ključne trenutke u razvoju Infinuma, no ako govorimo o prekretnicama koje su zaista promijenile smjer kompanije, jedna od najvažnijih je joint venture s Porsche Digitalom i osnivanje Porsche Digitala Croatia 2020. godine. Naše partnerstvo s globalnim brendom poput Porschea bilo je snažna potvrda kvalitete i snage Infinuma, ali i veliki iskorak za hrvatsku IT scenu u cjelini. Time smo pokazali da se vrhunski digitalni proizvodi mogu razvijati upravo iz Zagreba i regije.

Akvizicijama dobivamo uhodane timove koji su već prisutni na ciljanim tržištima i poznaju lokalni kontekst, od klijenata i konkurencije do poslovne kulture. To nam je važno jer želimo biti fizički prisutni tamo gdje su naši ključni klijenti kako bismo se pozicionirali kao lokalni partner i mogli pružiti višu razinu usluge.

Trenutno imamo urede u Zagrebu, Ljubljani, Skopju, Podgorici, Amsterdamu, Londonu i New Yorku , a zapošljavamo i surađujemo s nešto više od 400 ljudi . I dalje rastemo, ali radimo to promišljeno, s fokusom na kulturu, kvalitetu i dugoročnu održivost.

And the rest… is not just history, nego puno truda, rada i navigiranja kroz brojne promjene u ovih 20 godina.

To je stvarno bilo neko drugo vrijeme, sam začetak ozbiljnog domaćeg digitalnog tržišta. Mnoge kompanije tada nas nisu shvaćale ozbiljno, a IT industrija u Hrvatskoj bila je još u povojima. Mobile aplikacije nisu ni postojale – prvi iPhone izašao je tek dvije godine nakon što smo osnovali Infinum.

Kako balansirate globalne ambicije s lokalnim korijenima i timom?

Infinum je hrvatska kompanija, sa sjedištem u Zagrebu, i na to smo ponosni. No kako smo od samih početaka težili globalnom tržištu, tako i mi kao organizacija postajemo sve više globalni. U posljednje dvije do tri godine došli smo do toga da je gotovo 25 posto naših zaposlenika izvan Hrvatske. To je rezultat promišljenog širenja – trudimo se biti prisutni na tržištima na kojima su i naši klijenti jer vjerujemo da je teško iz jedne zemlje u potpunosti razumjeti kulturu i poslovne procese drugih tržišta. To možda nije presudno kod manjih projekata, ali kada radite s velikim kompanijama, lokalni kontekst postaje izuzetno važan.

Dakle lokalna prisutnost otvara vrata ozbiljnijim projektima i kvalitetnijim suradnjama, ali traži i specifične strateške odluke te značajna ulaganja. Taj izazov ne vidimo kao teret, nego kao prirodan korak u razvoju tvrtke koja želi ostati konkurentna na svjetskoj razini.

Kakvu ulogu vidite za umjetnu inteligenciju u razvoju digitalnih proizvoda u sljedećih pet do 10 godina? Koristite li u agenciji AI, uz vječno pitanje – hoće li ta tehnologija zamijeniti ljude i ukinuti radna mjesta?

Umjetna inteligencija za nas nije nešto novo, već godinama razvijamo AI rješenja za globalne klijente. Radili smo na svemu, od sustava za personaliziranu preporuku recepata ili pametnog upravljanja energijom do analize medicinskih slika i automatizirane zaštite privatnosti na cestama.

U posljednje dvije godine napravili smo korak dalje i počeli primjenjivati AI u gotovo svim fazama razvoja proizvoda – od strategije i dizajna do razvoja i testiranja. Pristupamo tome strukturirano, etično i praktično. U praksi je AI alat koji osnažuje naše ljude da brže i pametnije isporučuju vrijednost klijentima, ali ne zamjenjuje stručnost i kontekst koji donosi čovjek. Naš je cilj u narednom periodu s našim stručnjacima testirati i naučiti koristiti ove alate jer jedino tako ostajemo komparativni.

Naravno, sve to traži značajna ulaganja u edukaciju, alate i sigurnosne standarde, tako da u ovom trenutku ne mogu reći da AI donosi velika ubrzanja ili smanjenje troškova - štoviše. No vjerujemo da je to strateško ulaganje u dugoročnu relevantnost. Klijenti u budućnosti neće pitati koristimo li AI, to će se podrazumijevati. Ono što će ih zanimati jest znamo li ga koristiti pametno i odgovorno.

Koji trend u tehnologiji vas osobno najviše intrigira?

Definitivno AI. Iako sam u ovom poslu gotovo 20 godina, nikad nisam vidio da se neka tehnologija razvija tom brzinom i s tolikim utjecajem. Zanima me ne samo tehnološka strana, već i kako ćemo se kao industrija i društvo prilagoditi ovoj promjeni.