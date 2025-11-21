Dekan FER-a Bilas: 'Svjesni smo da se granice ne pomiču same od sebe. Netko ih treba pomicati i ulagati energiju da se pomaknu'

Luka Juroš iz Grada Zagreba naglasio je važnost FER-a za razvoj grada: ‘Po onome što postiže u znanosti i inovacijama, FER je prvi. Hvala mu za sve što radi za grad Zagreb.’

Prorektor Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Josip Mlinarić u pozdravnom govoru istaknuo je kako je FER tijekom svoje više od stoljeća duge povijesti izrastao u prepoznatljivu instituciju zahvaljujući ‘ustrajnom i predanom radu profesora, istraživača, djelatnika i studenata’. ‘Nije dovoljno reći da FER prati globalne trendove - on ih stvara’, poručio je.

U ime državnih dužnosnika nazočili su savjetnica predsjednika Republike Jadranka Žarković, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, državni tajnik Ministarstva obrane Branko Hrg te pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš, kao izaslanik gradonačelnika Zagreba. Svečanosti su prisustvovali i veleposlanici, dekani i prodekani hrvatskih sveučilišta.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da FER ‘zauzima prepoznatljivo mjesto u hrvatskom znanstvenom i industrijskom prostoru’ te obrazuje stručnjake koji razumiju potrebe suvremenog gospodarstva. ‘Znanost ne smije imati cijenu – mora biti objektivna, neovisna i na korist napretka’, rekao je.

Savjetnica predsjednika Žarković naglasila je da je studij elektrotehnike i računarstva temelj transformacije niza znanstvenih i tehnoloških područja te ključan za funkcioniranje suvremenog društva.

Dekan FER-a Vedran Bilas istaknuo je kako FER čini jezgru tehnoloških inovacija: ‘Svjesni smo da se granice ne pomiču same od sebe. Netko ih treba pomicati i ulagati energiju da se pomaknu. Rastemo po snazi projekata, po interesu studenata, intelektualno i stručno’, istaknuo je Bilas. Dodao je da FER okuplja 4300 studenata, 270 doktora znanosti i stotine zaposlenika na projektima i u stručnim službama te da 85 posto diplomanata u posljednjem desetljeću ostaje raditi u Hrvatskoj.

Na svečanosti su dodijeljene nagrade studentima i zaposlenicima za iznimna postignuća. Prestižno priznanje ‘Josip Lončar’ dodijeljeno je najuspješnijim studentima, a Alumni odbor FER-a primio je posebno priznanje dekana za doprinos jačanju društvene uloge Fakulteta. Zlatna plaketa ‘Josip Lončar’ posmrtno je dodijeljena profesoru Siniši Šegviću za izniman doprinos razvoju računalnog vida i međunarodnoj afirmaciji Fakulteta.

U ime nagrađenih, okupljenima se obratio profesor Gordan Gledec, poručivši: ‘FER nisu zgrade ni infrastruktura - FER su ljudi. Naše nagrade podsjetnik su da znanje ima smisao tek kada oblikuje društvo. Kritička rasprava mora ostati temelj zdravlja Sveučilišta.’

Svečanost je završila porukom da FER i dalje ostaje jedan od najvažnijih oslonaca tehnološkog razvoja Hrvatske.