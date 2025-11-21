Veliki iskorak u zdravstvu: KBC Rijeka osnovao Službu za kibernetičku sigurnost

U KBC-u u Rijeci osnovana je Služba za kibernetičku sigurnost, a to je, prema dostupnom podatcima prva takva ustrojbena jedinica u hrvatskom javnom bolničkom sustavu, izvijestio je ravnatelj riječkog KBC-a Alen Ružić
Služba za kibernetičku sigurnost osnovana je u studenom, odlukom Upravnog vijeća riječkoga KBC-a. Pokreće se bez novih zapošljavanja, preustrojem Službe za informatiku, i donosi iskorak usklađen s nacionalnim i EU mjerilima sigurnosti ustanove i bolesnika, rekao je Ružić u petak na konferenciji za novinare.
Rukovoditeljica Službe za informatiku riječkog KBC-a Carola Gasparini kazala je da kibernetička sigurnost prati regulativu i podiže otpornost na prijetnje koje bi mogle poremetiti rad poslovnih procesa. To se postiže uvođenjem pravila, procedura i tehničkih rješenja a izuzetno je važna i edukacija zaposlenika, kako bi osvijestili opasnost od kibernetičkih prijetnji i načine suzbijanja, dodala je.
Kako je objasnila, KBC Rijeka je pokrenuo postupak jačanja kibernetičke sigurnosti prijavom na europski projekt i odobrenjem 2019., a uspješna provedba je omogućila podizanje svijesti unutar KBC-a o tom području. Nakon toga, KBC se uskladio s europskom regulativom iz 2023. koja je preporučila razdvajanje kompetencija IT službi, s tim da se izdvoje kontrolna tijela, nadležna za kibernetičku sigurnost.
Tako je Služba za kibernetičku sigurnost preuzela zadaće zaštite informatičkih sustava i provedbu sigurnosnih politika u organizaciji, naglasila je Gasparini. Pritom je ostvarena odlična suradnja s gospodarstvom, posebno na području transfera znanja, a najbitniji partner KBC-a u ovim postupcima je tvrtka SPAN, rečeno je.
Kao primjer opasnosti od kibernetičkog napada, ravnatelj Ružić je naveo mogućnost nestanka planova zračenja za pacijente, koje i po tjedan dana izrađuje tim stručnjaka.
'Ako ti planovi nestanu, neminovno je da dolazi poremećaja dinamike zračenja, to neke pacijente može ugroziti pa se to ne smije dogoditi', rekao je. Također, rdodao je, kibernetički napad može biti usmjeren ka promjeni podataka u terapijskom postupku, uključujući doze lijekova, te liječnik, ne znajući da je u tijeku napad, može propisati štetnu terapiju.
Na konferenciji za novinare predstavljena je i nova članica Uprave KBC-a Rijeka, pomoćnica ravnatelja za znanost i nastavu Alemka Brnčić Fischer.