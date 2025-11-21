Veliki iskorak u zdravstvu: KBC Rijeka osnovao Službu za kibernetičku sigurnost

Služba za kibernetičku sigurnost osnovana je u studenom, odlukom Upravnog vijeća riječkoga KBC-a. Pokreće se bez novih zapošljavanja, preustrojem Službe za informatiku, i donosi iskorak usklađen s nacionalnim i EU mjerilima sigurnosti ustanove i bolesnika, rekao je Ružić u petak na konferenciji za novinare.

Rukovoditeljica Službe za informatiku riječkog KBC-a Carola Gasparini kazala je da kibernetička sigurnost prati regulativu i podiže otpornost na prijetnje koje bi mogle poremetiti rad poslovnih procesa. To se postiže uvođenjem pravila, procedura i tehničkih rješenja a izuzetno je važna i edukacija zaposlenika, kako bi osvijestili opasnost od kibernetičkih prijetnji i načine suzbijanja, dodala je.

Kako je objasnila, KBC Rijeka je pokrenuo postupak jačanja kibernetičke sigurnosti prijavom na europski projekt i odobrenjem 2019., a uspješna provedba je omogućila podizanje svijesti unutar KBC-a o tom području. Nakon toga, KBC se uskladio s europskom regulativom iz 2023. koja je preporučila razdvajanje kompetencija IT službi, s tim da se izdvoje kontrolna tijela, nadležna za kibernetičku sigurnost.