Siniša Krajnović (ENT): 'Nužno je jačanje jedinstvenog europskog tržišta i razvoj talenata'

'Generativna umjetna inteligencija i nove tehnologije otvaraju prostor za inovacije i smanjenje barijera. Za osiguranje konkurentnosti na europskoj i nacionalnoj razini nužno je jačanje jedinstvenog europskog tržišta kroz ulaganja u napredne tehnologije, suradnju svih dionika ekosustava i razvoj talenata', zaključio je prvi čovjek ENT-a.

'U razdoblju izazovnih geopolitičkih, društvenih i gospodarskih okolnosti tehnološka utrka postaje ključna za buduću konkurentnost. Svijet sve više postaje multipolaran, pri čemu Europa zaostaje za SAD-om i Kinom u digitalnim tehnologijama i ulaganjima u razvoj i istraživanje. Fragmentacija tržišta, manjak kapitala i sporije prilagodbe radne snage dodatno otežavaju poziciju. Istodobno, snaga Europe odlikuje se u naprednoj proizvodnji, kapacitetima za obnovljivu energiju, visokoj znanstvenoj produktivnosti i kvalitetnom obrazovanju', rekao je Krajnović.

Osjećaj odgovornosti koji ima prema hrvatskom gospodarstvu, kao jedan od čelnika najveće domaće IKT kompanije, nužnost strateškog ulaganja u znanje i tehnologiju po uzoru na Kinu, jačanje jedinstvenog europskog tržišta i razvoj talenata, naglasci su predavanja dr. sc. Krajnovića. Publika je bila jako zainteresirana za pitanja na koja je predavač odgovarao gotovo sat vremena.

Predsjednik Alumni odbora FER-a, Mladen Pejković, istaknuo je da FER Connect okuplja izuzetne pojedince koji donose novi pogled i perspektivu na tehnologiju, povezuju gospodarstvo i tehnološki razvoj, što koristi široj zajednici.

'Drugi ovogodišnji FER Connect predstavlja nastavak tradicije relevantnih predavanja koja uz pogled vrhunskih, svjetski relevantnih stručnjaka na strateški tehnološki razvoj predstavljaju i mjesto spajanja FER alumna, ali i svih zainteresiranih za utjecaj tehnologije na gospodarstvo i društvo. Jako nam je drago što je u jednom od svojih prvih javnih nastupa nakon preuzimanja nove dužnosti dr. sc. Krajnović podijelio svoje bogato međunarodno iskustvo s FER-ovom zajednicom', poručio je Pejković.

Dekan FER-a, prof. dr. sc. Vedran Bilas, zahvalio je Alumni odboru FER-a na kontinuiranom radu koji je izrodio niz izuzetno uspješnih i prepoznatih aktivnosti poput Alumni zaklade za godišnje stipendiranje studenata slabijeg imovinskog stanja i one koji su se istaknuli izvrsnošću, programa Alumni mentorstva studentima te u konačnici FER Connecta.

'Nema veće energije i snažne emocije na ovom fakultetu od trenutka kada se okupe generacije koje su otišle s ovog fakulteta, a njih danas povezuje naša snažna alumni zajednica. Mnogi talenti FER-a svoj su profesionalni put započeli u ENT-u s kojim FER gaji suradnju već nekoliko desetljeća. Stoga mi je izuzetno drago što je jedan od prvih nastupa dr. sc. Krajnovića nakon preuzimanja ENT-a upravo na FER-u', izjavio je Bilas.

FER Connect inicijativa je Alumni odbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu koja okuplja bivše studente, danas renomirane stručnjake iz raznih gospodarskih grana, s ciljem umrežavanja, dijeljenja relevantnih informacija te stvaranja platforme za ostvarivanje suradnje korisne za širu društvenu zajednicu. Odbor čini 16 alumna, a osnovan je na inicijativu sadašnjeg dekana, prof. dr. sc. Vedrana Bilasa.