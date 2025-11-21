Suosnivač startupa priznao: 'Klijentima smo prodavali AI, a zapravo smo to bili samo nas dvojica'

Čini se kako je tržište startupa više zainteresirano za nagrađivanje privida napretka nego za sam napredak

U Beču je u 18. stoljeću mađarski inženjer Wolfgang von Kempelen šokirao dvorske pokrovitelje bizarnom spravom: velikom mehaničkom kutijom koja je naizgled mogla igrati, pa čak i pobjeđivati ​​u šahovskim partijama bez ikakvog ljudskog utjecaja. Nazvan 'Mehanički Turčin', Kempelenov uređaj postao je temom razgovora visokog društva desetljećima i pobijedio je poznate protivnike, uključujući Benjamina Franklina i Napoleona Bonapartea. U stvarnosti, Kempelen je izgradio kompliciran uređaj s dovoljno lažnih žica i zupčanika kako bi prevario svakog sumnjičavog promatrača - sve s ciljem sakrivanja ljudskog šahovskog majstora koji duboko unutra vuče konce. Iako je Kempelenova prijevara ​​konačno razotkrivena 1850-ih, nasljeđe Mehaničkog Turčina živi do danas.

Fireflies, startup za bilješke uz pomoć umjetne inteligencije, tijekom prošlog ljeta je dospio na naslovnice kada je objavio procjenu vrijednosti od milijardu američkih dolara, hvaleći se kako 75 posto tvrtki s popisa Fortune 500 koristi njihove usluge za transkripciju korporativnih sastanaka. To je posebno impresivan broj, s obzirom na nedavno priznanje Sama Udotonga, tehničkog direktora i suosnivača Firefliesa, kako je tvrtka pokrenuta 2017. godine tako što je 'naplaćivala 100 dolara mjesečno za umjetnu inteligenciju iza koja su zapravo bila samo dva tipa'. Foliraj dok ne uspiješ 'Najbolji način potvrđivanja svoje poslovne ideje je da sami postanete proizvod. Rekli smo našim klijentima kako postoji umjetna inteligencija koja će se pridružiti sastanku. U stvarnosti, samo smo ja i moj suosnivač zvali na sastanak, sjedili tamo tiho i ručno zapisivali bilješke', napisao je Udotong u objavi na LinkedInu. U tu su se svrhu on ili drugi suosnivač Krish Ramineni smjestili u sobu kao Fred, virtualna persona nalik Siri. 'Sjedili bismo tamo u tišini, zapisivali detaljne bilješke i slali ih 10 minuta kasnije', objasnio je Udotong. Osnivači su uspjeli zaraditi najamninu i održati svoje snove o startupu tek nakon što su na ovaj način održali preko 100 sastanaka. Prije toga bili su pokrenuli šest projekata, koji su redom propali.