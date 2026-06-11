ChatGPT korišten za prikrivene kampanje? OpenAI za sve krivi korisnike iz Kine

OpenAI nije javno objavio identitet osoba uključenih u kampanje, a tvrdnje o njihovom podrijetlu temelje se na internim analizama tvrtke.

OpenAI je objavio izvješće u kojem navodi da su skupine korisnika, za koje tvrtka procjenjuje da djeluju iz Kine, koristile ChatGPT za izradu sadržaja namijenjenog utjecaju na javne rasprave u Sjedinjenim Državama . Prema navodima kompanije, operacije su uključivale generiranje tekstova, komentara i ilustracija koje su zatim objavljivane na društvenim mrežama preko računa koji su se predstavljali kao američki građani.

Fokus na rastuće kontroverze oko AI podatkovnih centara

Prva skupina, koju je OpenAI nazvao 'Data Center Bandwagon', navodno je koristila ChatGPT za izradu objava o energetskim posljedicama razvoja umjetne inteligencije. Sadržaj je naglašavao kako veliki AI podatkovni centri povećavaju potrošnju električne energije, opterećuju elektroenergetske mreže i doprinose rastu računa za struju.

Prema izvješću, korisnici su tražili izradu tekstova na engleskom jeziku, kao i ilustracija i stripova koji bi takve poruke učinili privlačnijima za dijeljenje na društvenim mrežama.

Tema koja je već predmet javnih rasprava

Kampanja se nije temeljila na izmišljenom problemu. Potrošnja energije podatkovnih centara posljednjih godina postala je predmet ozbiljnih rasprava među regulatorima, energetskim stručnjacima i lokalnim zajednicama. U pojedinim dijelovima SAD-a stanovnici i lokalne vlasti izražavaju zabrinutost zbog utjecaja velikih podatkovnih centara na dostupnost električne energije, cijene struje i potrošnju vode.

OpenAI tvrdi da su pojedini korisnici učitavali dokumente koji su sadržavali strategije za oblikovanje javnog mnijenja i otvaranje računa na društvenim mrežama bez privlačenja pozornosti moderatora ili platformi. Tvrtka navodi da su se neki računi predstavljali kao Amerikanci različitih zanimanja i društvenih skupina kako bi njihove objave djelovale vjerodostojnije.

Prema izvješću, dio sadržaja bio je usmjeren i prema kineskim disidentima te političkim komentatorima izvan Kine, a druga kampanja bila je usmjerena na američku trgovinsku i tehnološku politiku OpenAI je identificirao i drugu skupinu računa koja je generirala sadržaj kritičan prema američkim carinama, tehnološkoj politici i vanjskopolitičkim odnosima.

Objave su bile namijenjene međunarodnoj publici te su izrađivane na više jezika, uključujući engleski, talijanski, japanski i tradicionalni kineski. Prema navodima tvrtke, autori su pritom izričito tražili da se kineski predsjednik Xi Jinping ne pojavljuje u generiranim ilustracijama.

Ograničen učinak kampanja

Unatoč opsežnoj produkciji sadržaja, OpenAI navodi da kampanje nisu ostvarile značajniji organski doseg niti su pokazale mjerljiv utjecaj na javno mnijenje. Većina objava ostvarila je skromnu razinu angažmana, bez vidljivog širenja izvan manjih mreža računa.

Tvrtka ipak smatra da su aktivnosti značajne jer pokazuju kako se alati umjetne inteligencije mogu koristiti za prikriveno sudjelovanje u političkim i društvenim raspravama.