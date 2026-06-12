Kako god Anthropic i OpenAI prošli, Perplexity izlazi na burzu tijekom 2028.

Prethodno je rekao da ta tvrtka ne planira izlistavanje u burzovnu kotaciju prije 2028. godine, a sad, čini se, postoji konkretniji vremenski okvir.

Perplexity planira izaći na burzu 2028. godine , bez obzira na to kako će tržište primiti uvrštenja dionica Anthropica i OpenAI-a, poručio je glavni izvršni direktor Aravind Srinivas .

Anthropic je prošli tjedan podnio zahtjev za inicijalnu javnu ponudu dionica. Iako nema detalja o njihovoj cijeni, kompanija je posljednji put procijenjena na gotovo bilijun američkih dolara. OpenAI je također prije koji dan podnio zahtjev za inicijalnu javnu ponudu dionica.

Ta dva IPO-a, sa SpaceX-om, bit će među najvećima u povijesti i test apetita investitora za ovim mega izdanjima.

'Svakako mislim da će biti domino efekata ako ne prođu dobro, kao da nema šećerne glazure na tome. SpaceX-ov IPO ovog tjedna definitivno će biti vodeći pokazatelj kako će proći Anthropic ili OpenAI', rekao je Srinivas za CNBC. Dodao je kako misli da je važno za industriju umjetne inteligencije da ove ponude prođu dobro, a očekuje da će tako i biti.

Prema njegovoj procjeni, obje tvrtke zaslužuju svoje visoke procjene jer su predvodnici u razvoju umjetne inteligencije. Usporavanje tempa inovacija moglo bi umanjiti njihove procjene, za što nema znakova da se događa. 'Ako šest mjeseci ne vidite napredak u mogućnostima modela od jedne od ove dvije tvrtke, onda je to problem za njih', ustvrdio je Srinivas.

'Troškovi su ogroman problem'

Ulaganje u umjetnu inteligenciju postalo je ključni fokus nakon što je glavni izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman navodno u prijenosu uživo rekao da tvrtke sada raspravljaju o tome koliko troše na AI. Prema njegovim riječima, troškovi su 'ogroman problem'.

Jedan od trendova koji se pojavio je tokenmaxxing, to da zaposlenici povećavaju korištenje umjetne inteligencije kako bi signalizirali produktivnost. 'Ljudi ne žele samo tokenmaxxing, oni stvarno žele koristiti bilo koji model koji je najbolji za taj određeni zadatak', uvjeren je Srinivas.

Perplexityjev proizvod temelji se na modelima različitih tvrtki. Njihova umjetna inteligencija, kada se to od nje zatraži, otkrit će najbolji model za određeni zadatak, uzimajući u obzir troškove.

'Ako postoji model otvorenog koda koji obavlja posao 90 posto vremena, vjerojatno bih ga koristio ako je 10 do 20 puta jeftiniji od graničnog modela. Budućnost je i dalje sjajna za graničnu inteligenciju, ali to neće biti bezumno trošenje, kao što smo ga vidjeli u posljednjih nekoliko mjeseci', prognozirao je Srinivas.