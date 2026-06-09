Jedan od najvećih IPO-a u povijesti tech industrije: OpenAI podnio zahtjev za izlazak na burzu

OpenAI, tvorac ChatGPT-ja, podnio je zahtjev za izlazak na burzu, čime su službeno započele pripreme za jednu od najiščekivanijih inicijalnih javnih ponuda dionica (IPO) u povijesti tehnološke industrije. Vijest dolazi samo nešto više od tjedan dana nakon što se na isto odlučio i OpenAI-ev najveći konkurent Anthropic

Tvrtka je 22. svibnja američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC) predala nacrt registracijskog dokumenta (S-1) za IPO, no zasad nije objavila kada planira izaći na tržište kapitala niti koliko će dionica ponuditi ulagačima. Budući da je zahtjev podnesen uz oznaku povjerljivo, detalji o cijeni dionice i veličini ponude još nisu poznati. 'U ovom trenutku još nismo odlučili kada ćemo izaći na burzu. To bi moglo potrajati jer postoje stvari koje je lakše ostvariti dok smo privatna kompanija. No riječ je o složenoj odluci i želimo zadržati mogućnost da ranije izađemo na burzu ako procijenimo da je to najbolja opcija', poručili su iz OpenAI-a. Proces vode velike investicijske banke Goldman Sachs, Morgan Stanley i JPMorgan.

Procjena vrijednosti blizu bilijuna dolara Posljednja investicijska runda procijenila je OpenAI na čak 852 milijarde dolara, što ga čini jednom od najvrjednijih privatnih tehnoloških kompanija na svijetu. No tržište sekundarne prodaje dionica pokazuje da investitori očekuju još više. Dionice Anthropica nedavno su na platformi Forge Global dosegnule procijenjenu vrijednost kompanije od gotovo bilijun dolara, a OpenAI se procjenjuje na oko 880 milijardi dolara. Analitičari smatraju da će upravo usporedba s Anthropicom odigrati važnu ulogu u određivanju konačne cijene OpenAI-evih dionica kada službeno krene proces IPO-a. 'Ulagatelji očito počinju promatrati OpenAI i Anthropic kao dva glavna pobjednika utrke velikih jezičnih modela', rekao je za TechCrunch David Shapiro, osnivač OpenVC-a.

Godina velikih IPO-a Ako OpenAI doista izađe na burzu idućih mjeseci, 2026. mogla bi postati jedna od najvažnijih godina za američka tržišta kapitala još od dot-com ere. Naime očekuje se da će i SpaceX uskoro pokrenuti IPO uz procijenjenu vrijednost od čak 1,75 bilijuna dolara. Time bi se tri najpraćenije tehnološke kompanije današnjice u vrlo kratkom razdoblju pojavile pred javnim investitorima. No OpenAI neće izaći na burzu iz pozicije financijske stabilnosti. Prema pisanju Wall Street Journala, kompanija je posljednjih mjeseci propustila neke ciljeve vezane uz rast prihoda i broja korisnika, a financijska direktorica Sarah Friar navodno je zabrinuta zbog sve većih ulaganja u podatkovne centre i računalnu infrastrukturu potrebnu za razvoj novih AI modela.

U ožujku je OpenAI prikupio čak 122 milijarde dolara svježeg kapitala u najvećoj investicijskoj rundi u povijesti Silicijske doline, no procjenjuju da bi samo troškovi računalnih resursa za istraživanje umjetne inteligencije 2028. godine mogli dosegnuti sličan iznos. Prema internim projekcijama, OpenAI bi te godine mogao ostvariti gubitak od čak 85 milijardi dolara unatoč snažnom rastu prihoda. Dakle investitori koji budu kupovali dionice OpenAI-a ulagat će u kompaniju koja prema vlastitim procjenama još godinama neće generirati više novca nego što ga potroši. Upravo zbog toga neki analitičari upozoravaju da se cijela industrija umjetne inteligencije suočava s temeljnim problemom: troškovi treniranja naprednih AI modela rastu brže od prihoda koje stvaraju ti modeli. Anthropic zasad izgleda financijski stabilnije te tvrdi da se približava svojoj prvoj profitabilnoj četvrtini, no i ta je kompanija posljednjih mjeseci prikupila desetke milijardi dolara kapitala i preuzela značajne obaveze za nabavu računalne opreme.

Od neprofitnog laboratorija do zvijezde na burzi OpenAI je osnovan 2015. godine kao neprofitni istraživački laboratorij. Globalnu prepoznatljivost stekao je krajem 2022. godine lansiranjem ChatGPT-ja, alata koji je pokrenuo eksploziju interesa za generativnu umjetnu inteligenciju i izazvao najveću tehnološku utrku posljednjih desetljeća. Danas OpenAI ima oko 900 milijuna tjedno aktivnih korisnika te proizvode namijenjene potrošačima, tvrtkama i državnim institucijama. No iza impresivnog rasta ostali su i brojni kontroverzni događaji. Najpoznatiji među njima dogodio se krajem 2023. godine, kada je upravni odbor smijenio izvršnog direktora Sama Altmana zbog navodne netransparentnosti i neslaganja oko smjera razvoja kompanije. Altman se nakon samo nekoliko dana vratio na čelo tvrtke, a članovi odbora koji su sudjelovali u pokušaju smjene ubrzo su napustili OpenAI. Pitanja korporativnog upravljanja i dalje prate kompaniju, a investitori će ih vjerojatno detaljno analizirati tijekom procesa IPO-a.