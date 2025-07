Što lopovi rade kako ne biste pronašli svoj ukradeni uređaj? Evo za čime obično posežu

Zrakoplovni način rada

Domišljat kradljivac prvo će uključiti zakoplovni način rada na vašem uređaju, jer će time isključiti sve aktivne mobilne, Bluetooth i Wi-Fi veze.

Ta je značajka dostupna bez otključavanja mobitela.

Vašem telefonu je potrebna internetska veza za ažuriranje lokacije na Appleovoj mreži Find My ili Googleovom Find Hubu.

Neki noviji uređaji mogu ažurirati svoje lokacije i ako su isključeni, ali ako nije jedan odnjih, vaš mobitel će se vjerojatno isključiti iz mreže u trenutku kada se aktivira zrakoplovni način rada.

Kako biste to spriječili, isključite pristup kontrolama uređaja dok je telefon zaključan.

Na iPhoneu otvorite Settings, Face ID & Passcode pa Allow Access When Locked i isključite Control Center.

Na Androidu se ova postavka razlikuje ovisno o uređaju; pokušajte potražiti Lock Screen ili nešto slično tome pod Settings.

Kartica SIM

Kartica SIM jedini je način na koji se vaš telefon može povezati s internetom kada ste vani i niste povezani s Wi-Fi mrežom.

Izgubite li mobilnu vezu, postaje teško pratiti uređaj putem interneta ili triangulacije.

Kako biste to spriječili ili barem otežali, koristite eSIM jer se virtualnih kartica nije tako lako riješiti.

No, ni one nisu savršeno sigurne. Netko s dovoljno tehničkog znanja mogao bi ih provaliti i onemogućiti, pa imajte to u vidu.

Vraćanje na tvorničke postavke i fleširanje novog ROM-a

Na starijim uređajima bez moderne zaštite od tvorničkog resetiranja, lopov može ili resetirati vaš telefon na tvorničke postavke ili instalirati novi operativni sustav i pokrenuti ga kao novi uređaj. Nije najlakši proces, ali je svakako lakši od zamjene eSIM-a.

Većina servisa za popravak telefona mogla bi fleširati novi ROM na postojećem telefonu kako bi zaobišla sve aktivne zaštite.

Android telefoni su općenito podložniji ovoj metodi u usporedbi s iPhoneom, posebno s obzirom na broj ROM-ova za pametne telefone dostupnih za preuzimanje online.