Ovi 'morski kanarinci' obožavaju ljude, a najpoznatiji među njima je 'ruski špijun'

Njihova prilagodljivost životu u hladnim vodama čini ih jedinstvenima u životinjskom carstvu. Dugi su između tri i 5,5 metara, teže od 700 do 1600 kilograma, a njihovo ronjenje može trajati do 25 minuta, pri čemu dosegnu dubinu i do 800 metara. Posebni su i po tome što mogu plivati unatrag, a imaju veliko fleksibilno čelo koja se naziva 'dinja' i može 'mijenjati oblik'.

Znanstvenici čak vjeruju da bi 'dinja' mogla imati skrivenu funkciju. Istraživači su počeli bilježiti zvukove koje beluge u zatočeništvu mogu proizvesti pomicanjem svoje čeone grbe. Tako, naime, mogu usmjeriti valove zvuka koji im služe za eholokaciju.