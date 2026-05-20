Tvrtka za 'oživljavanje izumrlih vrsta' predstavila piliće iz umjetnih jaja

Biotehnološka tvrtka Colossal Biosciences uspješno je izlegla prvo pile iz potpuno umjetnog jajeta, piše Sky News . Ovaj eksperiment opisuju kao važan tehnološki proboj koji bi mogao pomoći u razvoju projekata 'deekstinkcije', odnosno pokušaja vraćanja izumrlih životinjskih vrsta poput novozelandske divovske ptice moa, koja je mogla težiti do 230 kilograma, a čija se jaja danas ne mogu replicirati na prirodan način.

U promotivnom videu, koji vizualno podsjeća na film '2001: Odiseja u svemiru', Colossal prikazuje kako su istraživači uklonili pileći embrij iz prirodnog jajeta te ga potom inkubirali u potpuno umjetnoj konstrukciji sve dok se nije izlegao. Tvrtka tvrdi da je sustav 'biološki precizan i potpuno skalabilan', što znači da bi se u teoriji mogao koristiti za razvoj embrija mnogo većih ptica ili ugroženih vrsta koje imaju poteškoća s razmnožavanjem.

'Radi se o velikom koraku za Colossal i temeljnoj tehnologiji za naš alat za deekstinkciju', izjavio je izvršni direktor Ben Lamm, a najviše je poznat kao suosnivač startupa koji je posljednjih godina izazvao veliku pažnju tvrdnjama da planira vratiti vunastog mamuta i druge izumrle vrste, uključujući strašnog vuka iz ledenog doba.

Raniji pokušaji razvoja umjetnih jaja često su nailazili na problem pravilnog protoka zraka kroz ljusku, što je ključno za razvoj embrija, a Colossal navodi da ga je riješio korištenjem posebne rešetkaste strukture i silikonske membrane koja oponaša prirodnu izmjenu kisika, kakvu omogućuje prava ljuska jajeta.

Neki stručnjaci priznaju da bi, ako su njihove tvrdnje točne, moglo biti riječ o značajnom tehnološkom postignuću. Ipak, znanstvena zajednica reagirala je oprezno. Za razliku od klasičnih znanstvenih otkrića, Colossal svoje rezultate zasad nije objavio u recenziranom znanstvenom časopisu, što znači da nisu prošli standardni proces stručne provjere.

Genetičarka Louise Johnson rekla je da sve to 'zvuči impresivno', ali dodaje da bez znanstvenog rada 'jednako tako može komentirati reklamu na YouTubeu'.

Drugi stručnjaci smatraju da je ta tehnologija potencijalno korisnija za zaštitu ugroženih vrsta nego za vraćanje izumrlih životinja. Profesor znanosti matičnih stanica Duško Ilić opisao je taj pothvat kao 'tehnički zanimljiv', istovremeno upozorivši da je pred znanstvenicima još mnogo prepreka, uključujući rekonstrukciju genoma i ponašanja izumrlih vrsta.

Colossal ipak tvrdi da bi mogućnost razvoja ptičjih embrija izvan prirodne ljuske mogla pomoći programima očuvanja vrsta koje danas nemaju takve mogućnosti. 'Gradimo ovu tehnologiju za pticu moa, ali ona je zamišljena kao podrška ugroženim vrstama općenito', izjavio je Matt James, glavni direktor Colossalovog odjela za životinje.