Japan poludio za robotskim vukovima koji rastjeruju medvjede

Robotski 'Monster Wolf' prvotno je razvijen kako bi tjerao jelene i divlje svinje s farmi, ali sada se sve češće postavlja uz stambena naselja, terene za golf, turističke komplekse pa čak i gradilišta.

Postoji vrlo malo naslova koji jednako uvjerljivo zvuče kao veliki robotski proboj i kao radnja jeftinog SF horora. Kako prenosi AFP, u Japanu trenutno vlada iznimna potražnja za bizarnim robotskim vukovima sa svjetlećim očima koji služe za zastrašivanje medvjeda.

Robota je razvila japanska tvrtka Ohta Seiki / Wolf Kamuy sa sjedištem na Hokkaidu, a izgleda otprilike onoliko zastrašujuće koliko ime sugerira. Opremljen je infracrvenim senzorima koji detektiraju životinje u blizini, nakon čega mu zasvijetle crvene oči, glava se počne pomicati, a iz zvučnika krenu zavijanje vukova i agresivni industrijski zvukovi dizajnirani da uspaniče sve što mu se približi.



I koliko god cijela stvar izgledala apsurdno, očito funkcionira. Nadzorne kamere navodno su više puta snimile medvjede i divlje svinje kako odmah bježe nakon aktivacije robota, a potražnja je postala toliko velika da kupci za isporuku čekaju i do tri mjeseca. Problem je pritom stvaran. Japan je nedavno zabilježio više od 50.000 prijavljenih susreta s medvjedima uz rastući broj napada. Kao dio razloga navode se klimatske promjene i nestašica hrane koji tjeraju divlje životinje bliže urbanim područjima.



Ironično, 'Monster Wolf' je u početku djelovao kao jedna od onih internetskih bizarnosti o kojima se ljudi šale nekoliko dana prije nego što ih potpuno zaborave. Umjesto toga, pretvorio se u prilično praktičan primjer robota koji rješava vrlo konkretan problem, piše Digital Trends.

