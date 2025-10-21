Internetski kabeli kao čuvari mora? Dobili su novu svrhu, a tiče se kitova i orki

Eksperiment u kanadskom Sališkom moru mogao bi promijeniti način na koji pratimo i štitimo oceanske vrste. Ako uspije, postojeća globalna mreža od gotovo 1,4 milijuna kilometara podmorskih optičkih kabela mogla bi postati golemi sustav za praćenje života u morima

U ranu zoru iznad otoka San Juan, skupina znanstvenika stajala je na palubi i pažljivo odmotalavala više od 1,6 km optičkog kabela u ledene vode Sališkog mora, prirodnog staništa orki. Pod svjetlom čeonih lampi, spustili su kabel s kamenite obale sve do morskog dna, u nadi da će iste vlaknaste niti koje prenose internetske signale postati golemi, neprekidni mikrofon koji će bilježiti zvižduke i pozive orki koje ondje prolaze. Cilj je otkriti kako orke reagiraju na promet na moru, odnosno brodove, ali i na nestašicu hrane i klimatske promjene. Ako eksperiment uspije, znanstvenici bi mogli pretvoriti tisuće kilometara postojećih podmorskih kabela u globalnu mrežu 'slušalica' koje bi pomagale u očuvanju morskog života, piše Euronews.

Internetski kablovi kao oceanski senzori Tehnologija se zove Distributed Acoustic Sensing (DAS) – distribuirano akustično osluškivanje. Prvotno je razvijena za nadzor naftovoda i detekciju problema na infrastrukturi, no sada je znanstvenici sa Sveučilišta Washington prilagođavaju za praćenje oceana. Za razliku od tradicionalnih hidrofona, koji slušaju samo s jedne točke, DAS pretvara cijeli kabel u senzor. Time omogućuje precizno lociranje životinja i određivanje smjera njihova kretanja. 'Možemo zamisliti da imamo tisuće hidrofona duž kabela koji neprekidno snimaju podatke', objašnjava profesorica Shima Abadi sa Sveučilišta Washington Bothell i Odsjeka za oceanografiju. 'Tako možemo znatno bolje razumjeti gdje se životinje nalaze i kako migriraju.' Znanstvenici su već dokazali da sustav funkcionira kod natporodice 'kitova usana', a tijekom testa uz obalu Oregona uspješno su snimili niskofrekventne zvukove perajastih i plavih kitova koristeći postojeće telekomunikacijske kabele. Orke - najveći članovi porodice delfina - predstavljaju veći izazov jer njihove komunikacije uključuju mnogo više frekvencije, na kojima tehnologija još nije testirana. Zašto su orke u Sališkom moru presudne U Sališkom moru je položeno oko 1,6 kilometara optičkog kabela kako bi se provjerilo može li se ova tehnologija koristiti za praćenje ugroženih orki. Ako test uspije, oko oko 1,4 milijuna kilometara postojećih podmorskih kabela diljem svijeta moglo bi se pretvoriti u globalnu mrežu za praćenje oceana. Ulog je velik. Orke s juga regije Salish smatraju se ugroženom vrstom; njihova populacija broji tek oko 75 jedinki. Suočavaju se s trostrukom prijetnjom – bukom pod vodom, toksičnim zagađenjem i nedostatkom hrane. 'Imamo ugroženu orku koja pokušava pojesti ugroženu vrstu lososa', kaže Scott Veirs, predsjednik organizacije Beam Reach Marine Science and Sustainability, koja razvija otvorene akustične sustave za očuvanje kitova, ali i orki. Glavna hrana orki, kraljevski losos, drastično je smanjena – od 1984. populacija je pala za 60 posto zbog gubitka staništa, prelova, brana i klimatskih promjena. Orke koriste eholokaciju, odnosno serije brzih kliktaja koji se odbijaju od predmeta kako bi pronašle plijen u mutnoj vodi. Buka brodova može zatomiti te zvukove, što lov čini gotovo nemogućim.