Nova studija pokazala: Kitovi i dupini često se druže

Oko četvrtine interakcija ocijenjene su kao pozitivne i obostrane. Grbavi kitovi, poznati po svojoj društvenosti, viđeni su kako se prevrću na bok, pokazujući trbuhe ili se polako približavaju dupinima. Dupini su često inicirali kontakt, obično blizu kitove glave.

U studiji koju je vodio istraživač kitova Olaf Meynecke iz Programa Kitovi i klima, analizirano je 199 susreta između 19 vrsta kitova usana i dupina u 17 zemalja, koristeći fotografije i videozapise s društvenih mreža i snimke dronom.

'Pretpostavka je da dupini ostaju u vidokrugu kitova kako bi ih se vidjelo. Životinje se već mogu percipirati putem zvukova, ali čini se da je važan i vizualni kontakt', rekao je Meynecke za dpa.

Istraživač je rekao da su dupini također viđeni kako 'jašu' uz kitove, 'očito uživajući' u snažnom valu, slično kao što to čine ljudi kada surfaju. U rijetkim slučajevima, konkurencija za hranu potaknula je kitove da signaliziraju delfinima udarcima repom da se ne približavaju.

Dupini također imaju tendenciju zadržavanja u blizini tijekom sukoba kitova ili kada su prisutni mladunci, pažljivo promatrajući bez miješanja. Premda su mnogi susreti bili neutralni, čini se da kitovi često uživaju u društvu, što je potaknulo pitanja o tome služe li takve interakcije društvenoj ili kognitivnoj svrsi.

'Poput ljudi, inteligentnim bićima potrebne su faze kreativnosti', rekao je Meynecke, sugerirajući da bi te interakcije mogle biti oblik društvene igre i zabave.