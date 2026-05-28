Apple konačno sprema preklopni iPhone? Evo što otkrivaju najnovije glasine

Apple godinama iz prikrajka promatra tržište sklopivih telefona, no uskoro bi se to moglo promijeniti. Dok su Samsung, Google i kineski proizvođači već izbacili više generacija svojih uređaja, Apple je ostao po strani, čekajući trenutak kad procijeni da može ponuditi vlastitu verziju bez većih kompromisa.

Sudeći po sve glasnijim glasinama, taj trenutak mogao bi stići već ove jeseni.

Prvi Appleov sklopivi iPhone koji se u insajderskim izvješćima spominje kao iPhone Fold ili iPhone Ultra, prerastao je u jedan od najiščekivanijih proizvoda kompanije u zadnjih par godina. Ulog je velik: ne radi se samo o ulasku u novu kategoriju, nego i o pokušaju da Apple nametne vlastitu viziju uređaja koji konkurencija razvija već dugo vremena.

Kako se približava rujan i Appleova velika prezentacija, slika o tome što se priprema postaje sve jasnija, piše Digital Trends.

Lansiranje navodno cilja rujan

Najčešće spominjani termin je Appleov tradicionalni jesenski događaj u rujnu 2026., gdje se očekuje i predstavljanje serije iPhone 18. Prema dosadašnjim informacijama, sklopivi model mogao bi biti završni i najskuplji dio prezentacije, no moguće je da između predstavljanja i dolaska u trgovine prođu tjedni ili čak mjeseci.

Dio izvora tvrdi da bi prve količine mogle stići tek krajem godine, kako bi Apple dobio više vremena za proizvodnju i kontrolu kvalitete. Takav bi raspored bio očekivan za proizvode ove kompleksnosti - pogotovo ako Apple doista pokušava riješiti neke od najvećih problema koji već godinama prate sklopive telefone.