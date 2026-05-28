Apple konačno sprema preklopni iPhone? Evo što otkrivaju najnovije glasine

Premda su sve informacije o novom uređaju smještene u zonu najava, prognoza i insajderskih nagovještaja, velik broj tržišnih faktora nalaže da bi 2026. mogla biti godina prvog preklopnog smartfona iz Applea
Apple godinama iz prikrajka promatra tržište sklopivih telefona, no uskoro bi se to moglo promijeniti. Dok su Samsung, Google i kineski proizvođači već izbacili više generacija svojih uređaja, Apple je ostao po strani, čekajući trenutak kad procijeni da može ponuditi vlastitu verziju bez većih kompromisa.
Sudeći po sve glasnijim glasinama, taj trenutak mogao bi stići već ove jeseni.
Prvi Appleov sklopivi iPhone koji se u insajderskim izvješćima spominje kao iPhone Fold ili iPhone Ultra, prerastao je u jedan od najiščekivanijih proizvoda kompanije u zadnjih par godina. Ulog je velik: ne radi se samo o ulasku u novu kategoriju, nego i o pokušaju da Apple nametne vlastitu viziju uređaja koji konkurencija razvija već dugo vremena.
Kako se približava rujan i Appleova velika prezentacija, slika o tome što se priprema postaje sve jasnija, piše Digital Trends.
Lansiranje navodno cilja rujan
Najčešće spominjani termin je Appleov tradicionalni jesenski događaj u rujnu 2026., gdje se očekuje i predstavljanje serije iPhone 18. Prema dosadašnjim informacijama, sklopivi model mogao bi biti završni i najskuplji dio prezentacije, no moguće je da između predstavljanja i dolaska u trgovine prođu tjedni ili čak mjeseci.
Dio izvora tvrdi da bi prve količine mogle stići tek krajem godine, kako bi Apple dobio više vremena za proizvodnju i kontrolu kvalitete. Takav bi raspored bio očekivan za proizvode ove kompleksnosti - pogotovo ako Apple doista pokušava riješiti neke od najvećih problema koji već godinama prate sklopive telefone.
Cijena iznad granice od 2.000 dolara
Oko jedne stvari većina izvora se slaže: Appleov prvi foldable neće biti jeftin. Početna cijena najčešće se smješta između 2.000 i 2.500 dolara, ovisno o konfiguraciji, a spominju se tri kapaciteta - 256 GB, 512 GB i 1 TB. Ako Apple doista krene s cijenom od 1.999 dolara, psihološki bi ostao ispod granice od 2.000, ali bi i dalje bio među najskupljim iPhoneima dosad.
Širi format, bliži iPadu mini
Apple navodno ne planira kopirati postojeći pristup konkurencije te umjesto užeg i izduženijeg formata kakav koristi Samsung Galaxy Z Fold, Appleov uređaj trebao bi imati širi omjer stranica.
Kad je otvoren, unutarnji OLED ekran od oko 7,8 inča navodno bi bio bliži 4:3 formatu, pa bi više podsjećao na iPad mini nego na tipičan sklopivi telefon. Vanjski zaslon trebao bi imati oko 5,5 inča i služiti kao klasični iPhone dok je uređaj zatvoren, što bi Appleu moglo pomoći da izbjegne jednu od češćih kritika konkurentskih preklopnih telefona: premale ili neprirodno uske vanjske ekrane.
Fokus na pregib bez obzira na cijenu
Najveći dizajnerski izazov i dalje je pregib na sredini zaslona gdje Apple navodno ulaže najviše truda.
Insajderi posljednjih mjeseci spominju gotovo nevidljiv pregib, dvostruki sloj ultra-tank stakla i šarku izrađenu uz pomoć tekućeg metala kako bi ekran ostao stabilan kroz godine korištenja. Makar ovo zvuči futuristički, to je ujedno i područje gdje Apple ima najviše za izgubiti.
Ako prvi sklopivi iPhone ostavi dojam uređaja koji izgleda ili djeluje osjetljivije od konkurencije, cijeli projekt mogao bi naići na puno veći otpor nego standardni iPhone modeli.
Touch ID umjesto Face ID-ja
Jedan od većih kompromisa mogao bi biti biometrika. Većina glasina navodi da bi Face ID mogao otpasti zbog prostora unutar kućišta. Umjesto toga Apple bi se mogao vratiti na bočno postavljen Touch ID ugrađen u tipku za paljenje.
Makar za korisnike iPada to ne bi bilo potpuno novo iskustvo, iPhone gdje je Face ID već godinama standard to predstavlja vidljivu promjenu.
Kamere: premium, ali ne baš Pro
Na stražnjoj strani spominju se dvije kamere od 48 MP - glavna i ultraširoka, što bi značilo da Apple sklopivi model možda neće gurati kao apsolutni vrh fotografije, nego kao uređaj u kojem su prioritet ekran, konstrukcija i baterija. Uzmemo li u obzir da je ovo uređaj vrlo visoke cijene, vidimo ovo kao potencijalnu temu brojnih rasprava.
Najveća baterija na iPhoneu
Ako se glasine pokažu točnima, sklopivi iPhone mogao bi dobiti bateriju između 5.000 i 5.500 mAh, što bi bila najveća baterija ikad ugrađena u iPhone. Apple pritom računa i na učinkovitiji čip nove generacije, najvjerojatnije A20 ili A20 Pro, koji bi trebao dodatno pomoći autonomiji.
Ključni trenutak za Apple
Apple si je ovdje dao više vremena nego itko drugi, no time je navukao velika očekivanja. Ako kupci tako dugo čekaju na preklopni telefon iz Applea, taj telefon mora biti zbilja izvrstan. Ako kompanija uspije isporučiti ono što glasine obećavaju, stvari poput gotovo nevidljivog pregiba, robusne šarke, šireg formata i baterije bez većih kompromisa, prvi preklopni iPhone mogao bi biti hit kod tehno entuzijasta.
S druge strane, cijena iznad 2.000 dolara i mogući kompromisi oko kamera i biometrije znače da će prostor za pogrešku biti minimalan, pa zbog toga ovaj uređaj s razlogom predstavlja jedan od najvažnijih za Apple u zadnjih par godina.