Insajderi najavljuju: Evo kako bi mogao izgledati iPhone 18 Pro

Najnovije insajderske i neslužbene informacije o iPhoneu 18 Pro i iPhoneu 18 Pro Max sugeriraju evoluciju dizajna, a ne radikalan zaokret, ali uz nekoliko tehnički i vizualno važnih promjena.

Prema neslužbenim informacijama, Apple i ove godine priprema novu prepoznatljivu boju za modele Pro, a u središtu pozornosti navodno je nijansa nazvana dark cherry. Izvori iz dobavljačkog lanca tvrde da bi upravo ona trebala naslijediti prošlogodišnju cosmic orange kao ključni vizualni identitet uređaja.

Riječ je o tamnoj, vinskocrvenoj boji koja djeluje suzdržanije i elegantnije u odnosu na ranije, naglašenije tonove. Uz nju, Apple navodno eksperimentira s još nekoliko opcija, među kojima su svijetloplava, tamnosiva i klasična srebrna. No konačna paleta još nije zaključena jer tvrtka u pravilu u završnoj fazi reducira broj dostupnih varijanti.

Novi manji otok

Jedna od glavnih točaka odnosi se na tzv. Dinamički otok (Dynamic Island). Prema dostupnim informacijama, Apple testira dvije varijante zaslona: s postojećim dizajnom te s manjim izrezom, pri čemu bi dio senzora Face ID mogao biti smješten ispod samog zaslona.

Ako se ova druga opcija usvoji, korisnici bi dobili čišći izgled ekrana uz zadržavanje funkcionalnosti.

Male promjene na pozadini

Stražnja strana uređaja navodno će zadržati pravokutni modul kamere, ali uz suptilne izmjene materijala i detalja. Cilj je postići ujednačeniji izgled između aluminijskog okvira i staklenog dijela, iako je potpuno usklađivanje ta dva materijala tehnički izazovno. Promjene će vjerojatno biti više estetske nego funkcionalne, ali mogu pridonijeti dojmu premium izrade, piše u objavi na Weibou.

Baterija, materijali i modemi

Spominje se i mogućnost nešto debljeg kućišta, što bi omogućilo veću bateriju. Procjene govore o kapacitetu između 5100 i 5200 mAh za model Pro Max, što bi moglo donijeti primjetno dulje trajanje baterije uz minimalno povećanje mase.

Što se tiče ukupnog dizajna, očekuje se da će uređaji vizualno ostati vrlo slični prethodnoj generaciji, uključujući veličinu zaslona i raspored kamera. Ipak, mogla bi se smanjiti razlika u nijansama između stakla i ostatka kućišta.

Na tehničkoj strani važna promjena mogla bi biti prelazak na Appleov modem, vjerojatno označen kao C2, čime bi se smanjila ovisnost o vanjskim dobavljačima. Dugoročno se spominje i podrška za 5G povezivanje putem satelita, iako nije sigurno hoće li ta značajka biti spremna već za ovu generaciju, piše Forbes.