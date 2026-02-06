Anthropicov novi model cilja preoteti posao specijaliziranom uredskom softveru

Anthropic se kladi kako će im novi model pomoći u ponavljanju uspjeha svog softvera Claude Code, ali za druge vrste uredskog rada. I dalje je neizvjesno hoće li se ulaganja u umjetnu inteligenciju isplatiti tvrtkama koje usvajaju tehnologiju.

Tehnološki divovi poput Anthropica, OpenAI-a i Googlea u utrci su za izgradnju AI modela za koje se nadaju kako će biti temelj budućeg radnog mjesta.

Što je novo?

Između ostalog, novitet je način na koji Opus 4.6 obrađuje podatke. Anthropic kaže kako je proširio Opusov kontekstni prozor, što je količina informacija koju model može odjednom zapamtiti, s 200 tisuća tokena na milijun. Tokeni su mjerna jedinica koja se odnosi na to kako AI modeli razumiju tekst. Što je upit dulji i složeniji, to mu je potrebno više tokena.

Davanje Claudeu mogućnosti obrade više informacija odjednom trebalo bi mu omogućiti rješavanje složenijih zadataka, poput unošenja velikih promjena u cijele kodne baze.

S Opusom 4.6, Claude će također bolje znati kada bi trebalo više vremena za razmišljanje o zahtjevu (zaključivanje), a kada bi trebalo brzo odgovoriti.U Anthropicu tvrde kako novi model nadmašuje OpenAI-ev GPT-5.2 na mjerilu koje procjenjuje kako umjetna inteligencija obrađuje rad sa znanjem u područjima poput financija i prava.

Nova integracija s PowerPointom, dostupna u istraživačkom pregledu, omogućit će korisnicima izradu slajdova pomoću Claudea, pri čemu će umjetna inteligencija moći čitati rasporede i fontove kako bi stvorila slajdove koji su usklađeni sa željenim korporativnim predloškom.

To je bilo posebno izazovno jer za razliku od Excela, koji je prvenstveno vođen podacima, PowerPoint slajdovi uključuju donošenje procjena o elementima dizajna poput boja i položaja teksta.