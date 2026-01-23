Godina 'hektokorna' u kojoj se ruše rekordi: Jesu li ovo nove 'zlatne koke' ili opasan balon?

U nastavku su navedene kompanije koje se najčešće spominju kao potencijalni kandidati za IPO u 2026. godini, piše Guardian .

Iako su planovi nekih kompanija za izlazak na burzu već prošle godine odgođeni – zbog političkih potresa u SAD-u, rezova u javnoj upravi i regulatorne nesigurnosti – interes investitora nije splasnuo. Unatoč geopolitičkim napetostima i novim prijetnjama carinama, potaknutima i izjavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o Grenlandu, tržišta su krajem 2025. dosegnula gotovo rekordne razine, ponajviše zahvaljujući AI bumu.

Uspjeh ili neuspjeh tih inicijalnih javnih ponuda (IPO-a) mogao bi imati dalekosežne posljedice; od toga hoće li se potvrditi teza o umjetnoj inteligenciji kao dugoročno održivoj tehnologiji, do straha da je riječ o novom balonu.

OpenAI

Tvrtka sa sjedištem u San Franciscu postala je sinonim za umjetnu inteligenciju nakon lansiranja ChatGPT-ja krajem 2022. godine. Iako posluje s gubicima, OpenAI je privukao kapital velikih igrača poput Microsofta i SoftBanka. Procjene govore da je vrijednost kompanije narasla s 29 milijardi dolara u 2023. na oko 500 milijardi dolara prošle godine, a u slučaju izlaska na burzu mogla bi dosegnuti i nevjerojatnih bilijun dolara.

Ključno pitanje za investitore jest može li OpenAI dugoročno opravdati goleme iznose koje ulaže u podatkovne centre i čipove – čak 1,4 bilijuna dolara u sljedećih osam godina.

Anthropic

Još jedan veliki AI igrač iz San Francisca, poznat po chatbotu Claude, također još ne ostvaruje dobit. Ovog mjeseca potpisao je uvjete za novu rundu financiranja vrijednu 10 milijardi dolara, čime bi njegova valuacija dosegla oko 350 milijardi dolara.

Eventualni IPO Anthropica mogao bi imati i šire društvene posljedice jer je dio zaposlenika povezan s pokretom 'učinkovitog altruizma', pa se nagađa da bi velik dio novca mogao završiti u filantropskim projektima.

SpaceX

Kompanija Elona Muska navodno je krajem 2025. godine dosegla valuaciju od oko 800 milijardi dolara. Iako se o izlasku na burzu dugo govori, uprava ističe da su vrijeme i uvjeti još neizvjesni.

S jedne strane, geopolitička nestabilnost i rast obrambenih ulaganja čine svemirsku i obrambenu tehnologiju privlačnom investitorima, a s druge Muskova reputacija i kontroverze oko Tesle i Groka unose dodatnu nepredvidivost.

Kraken

Jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi podnijela je dokumentaciju za IPO još u studenom, uz procijenjenu vrijednost od oko 20 milijardi dolara. Analitičari upozoravaju da bi kompanija mogla požuriti s izlaskom na burzu prije američkih izbora zbog mogućeg zaokreta u regulaciji kriptotržišta.

Databricks

Tvrtka koja razvija alate za izgradnju AI agenata na temelju podataka klijenata bilježi snažan rast, a prihodi su joj lani porasli više od 55 posto. Posljednja valuacija iznosi oko 134 milijarde dolara te uprava pripisuje rast sve većoj potražnji za 'podatkovno intenzivnim AI aplikacijama'.

Canva

Australska dizajnerska platforma, s više od 240 milijuna korisnika, prošle godine bila je procijenjena na oko 65 milijardi australskih dolara. Iako je formalno preselila sjedište u SAD da bi se pripremila za IPO, iz kompanije zasad poručuju da nemaju što objaviti o vremenskom okviru.

Anduril

Obrambeno-tehnološki startup Palmera Luckeyja otvoreno govori da će jednog dana izaći na burzu. Analitičari smatraju da bi povećanje američkih obrambenih izdvajanja i bliske veze s administracijom Donalda Trumpa mogle ubrzati taj potez, iako tvrtka zasad odbacuje spekulacije o IPO-u u 2026.

Monzo

Britanska digitalna banka, koja posluje isključivo putem aplikacije, lani je imala više od 12 milijuna korisnika. Navodno je prošlog ljeta surađivala s Morgan Stanleyjem kako bi se sastala s investitorima prije inicijalne javne ponude dionica 2026., ali to je kasnije zakomplicirao odlazak glavnog izvršnog direktora T.S.-a Anila.

Bolt

Estonski konkurent Uberu posljednjih godina bilježio je gubitke, no i dalje razmatra IPO. Tvrtka je imala nekoliko teških godina, s prijavljenim gubicima većim od 102 milijuna eura u 2024. godini. Navodno razmatraju hoće li izaći na burzu u EU-u ili SAD-u.

Stripe

Platna platforma koju su osnovala irska braća Collison već je godinama jedan od stupova fintech industrije. Prošle godine objavljeno je da je Stripe dosegao vrijednost od 107 milijardi dolara, što je oporavak u odnosu na 50 milijardi dolara iz 2023. godine.