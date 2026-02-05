Razgovor o kojem se priča: Madunović i Gabrić o AI-u, cijeni teških odluka i najvećim izazovima

BUG FUTURE SHOW

Na Bug Future Showu publika je imala priliku poslušati razgovor dvojice veterana domaće tehnološke scene – Ivana Gabrića, predsjednika Uprave IN2 grupe, i Krešimira Madunovića, člana Uprave Hrvatskog Telekoma. U opuštenom formatu 'fireside chata' otvoreno su razgovarali o profesionalnim zaokretima, izazovima upravljanja tehnološkim kompanijama, ali i o utjecaju umjetne inteligencije na poslovanje i društvo

Gabrić, FER-ovac koji je započeo karijeru kao programer, a u 30 godina dugoj karijeri u ICT sektoru bio je na upravljačkim pozicijama Combisa i A1 Hrvatska te je završio program MBA. Danas vodi jednu od najvećih domaćih IT grupacija - IN2 - iako priznaje da takav razvoj karijere nije bio dio njegovih prvotnih planova, pogotovo menadžerske vode. Ustvrdio je i da nije menadžer 'opće prakse', već se specijalizirao za tehnologiju, usmjerivši se na ono u čemu je dobar.

Razgovarajući s Madunovićem o leadershipu, Gabrić je rekao da model menadžera 'opće prakse' često vodi u političko balansiranje bez stvarne odgovornosti. Istaknuo je i da ozbiljno vođenje organizacije zahtijeva znanje, posvećenost i spremnost na donošenje teških odluka, uključujući kompromise koji ponekad izgledaju nepopularno. Prema njegovu iskustvu, menadžment mora biti duboko povezan sa strukom i razumijevanjem tehnologije.

Dotaknuo se u razgovoru s Madunovićem i organizacije, teških razdoblja te suočavanja s izazovima na čelnoj poziciji. Smatra da karijere rijetko slijede unaprijed zacrtane putanje te poručuje mladima da je dobro imati plan, ali i prihvatiti da život često vodi u neočekivanom smjeru.

Naglasio je da mu je najteži dio karijere sudjelovanje u restrukturiranjima i reorganizacijama koje mogu imati negativne posljedice za ljude, a u takvim situacijama nastoji minimizirati štetu i pronaći rješenja koja će dugoročno biti održiva. Dodao je i da si danas može dopustiti postavljanje jasnih profesionalnih granica te izbjegava suradnju s ljudima kojima ne vjeruje.

Telekom i IT: Prirodan, ali zahtjevan spoj

Velik dio razgovora bio je posvećen odnosu telekomunikacijskog i IT sektora te je Madunovića zanimalo kako gleda na taj spoj.

Gabrić smatra da je taj spoj logičan, ali operativno vrlo složen. 'Telekomunikacija se temelji na velikim, standardiziranim i repetitivnim procesima dok projektni IT u velikoj mjeri ovisi o znanju i specijaliziranim timovima. Takva razlika često dovodi do neravnoteže između poslovnih modela – jedan segment može biti dominantan po veličini i prihodima dok drugi ostaje lokalno orijentiran i zahtijeva dodatnu podršku', rekao je Gabrić.

Govoreći o radu IN2 grupe, lidera u bolničkim informacijskim sustavima, Gabrić ističe da tehnologija sama po sebi rijetko predstavlja najveći problem. Najveći izazov, smatra, uvijek su ljudi i organizacija timova. Projekti u zdravstvu, naglašava, izrazito su specifični i zahtijevaju dubinsko razumijevanje sektora, a ne samo tehničko znanje.

Iako je danas broj IT stručnjaka znatno veći nego ranije, Gabrić kaže da kvaliteta kadra i dalje ostaje ključan izazov za industriju.

AI kao nova industrijska revolucija

Osvrnuli su se i na umjetnu inteligenciju, danas nezaobilaznu temu. Madunović je istaknuo da Hrvatski Telekom aktivno uvodi AI alate poput Copilota, ChatGPT-ja i Perplexityja u svakodnevni rad zaposlenika.

Trenutačno se, kaže, velik dio primjene još uvijek svodi na eksperimentiranje i istraživanje mogućnosti, ali takav pristup smatra nužnim da bi se uklonio strah od novih tehnologija. Umjetnu inteligenciju usporedio je s pojavom interneta, naglašavajući da predstavlja temeljnu promjenu načina rada i poslovanja.

Podsjetio je i na HT-ovu edukativnu inicijativu 'AI ti to možeš', usmjerenu na građane s ciljem povećanja digitalne pismenosti i razumijevanja AI tehnologija.

Gabrić upozorava da će umjetna inteligencija promijeniti način rada, ali i zahtijevati dodatni trud i kontinuirano učenje. Smatra da će oni koji ne budu spremni ulagati u razvoj znanja vrlo brzo zaostati na tržištu rada.

Na pitanje kakav bi savjet dao mlađim generacijama odgovorio je da savjete općenito smatra nepouzdanima. 'Savjeti su niskokvalitetna roba. Ljudi vole ulaziti u tuđi prostor i davati savjete, a od toga su gora samo mišljenja. S obzirom na AI i medijski val, ima svakakvih mišljenja. Ako me netko pita za savjet, dat ću ga, ali je to je kvarljiva roba', zaključio je Gabrić.

