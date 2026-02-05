FPV dronovi i posebne kamere: U srcu Zimskih olimpijskih igara je – tehnologija

Od prijenosa iz prvog lica, koji gledatelje stavljaju uz samu stazu, do pametnih analiza i interaktivnog online iskustva, Igre u Italiji postavit će nove standarde za budućnost sportskih prijenosa.

Zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026 bit će jedno od tehnološki najnaprednijih sportskih događanja dosad. Organizatori najavljuju da će umjetna inteligencija, dronovi i digitalne platforme temeljito promijeniti način na koji publika prati natjecanja, ali i na koji se sportašima pružaju podrška i zaštita.

Dronovi i umjetna inteligencija u televizijskim prijenosima

Prema riječima Yiannisa Exarchosa, glavnog direktora Olympic Broadcasting Servicesa, na predstojećim Igrama očekuje se intenzivna upotreba FPV dronova te će oni pratiti sportaše iz neposredne blizine. Iako su se oni pojavili još na Olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine, tehnologija je u međuvremenu znatno napredovala. U Milanu i Cortini gledatelji će tako moći doživjeti vožnju niz stazu za sanjkanje iz perspektive koja u stvarnom vremenu prenosi brzinu i dinamiku tog sporta.

Cilj je da se publika osjeća kao da se nalazi na stazi sa sportašima, čime se briše granica između gledatelja i natjecatelja, a nova generacija dronova omogućuje sigurnije letenje vrlo blizu akcije i snimke kakve dosad nisu bile moguće u sportskim prijenosima.

Umjetna inteligencija igra ključnu ulogu i u naprednim snimkama ponavljanja pa sustavi OBS-a mogu u nekoliko sekundi generirati 260-stupanjske prikaze sportaša kombiniranjem snimki iz više kamera. Tijekom demonstracija prikazano je kako se skijaš zamrzava u zraku usred skoka, a AI analizira promjene položaja tijela sve do doskoka. Grafike na ekranu istodobno prikazuju podatke poput visine skoka, vremena provedenog u zraku i brzine doskoka, nudeći gledateljima dublji uvid u izvedbu.

Digitalno i interaktivno olimpijsko iskustvo

Službena internetska stranica Olimpijskih igara prvi put imat će ugrađenog AI asistenta te on može odgovarati na pitanja o natjecanjima i pružati rezultate u stvarnom vremenu. Za razliku od uobičajenih chatbotova, ovaj sustav temelji se isključivo na provjerenim i točnim olimpijskim podacima, bez oslanjanja na nasumične izvore s interneta.

Osim toga, stranica će nuditi AI generirane sažetke članaka i istaknute trenutke, čime se korisnicima omogućuje brz pregled najvažnijih priča i lakši odabir sadržaja koji žele pratiti. Paralelno s time, organizatori snažno šire prisutnost na društvenim mrežama. Pokrenut je i posebni serijal kratkih filmova na TikToku, koji prati put prema Olimpijskim igrama, a s YouTubeom se razvija koncept digitalnih kulturnih trenutaka povezanih s aktualnim trendovima tijekom natjecanja.

Osim toga, prvi put u povijesti službeni kreatori sadržaja za društvene mreže bit će prisutni na svim borilištima, proizvodeći prilagođene materijale namijenjene isključivo digitalnoj publici.

Tehnologija u službi sportaša

Milano-Cortina 2026 nastavlja koristiti AI sustav za praćenje i uklanjanje uvredljivih poruka usmjerenih sportašima, a on je uveden na Igrama u Parizu 2024., kada je označio milijune problematičnih objava na desecima jezika, čime je sportašima osigurana dodatna razina zaštite na internetu.

Natjecateljima su dostupni i digitalni alati poput aplikacija za povezivanje na terenu te platformi koje pomažu u pametnijem treningu i prevenciji ozljeda, a vraća se i koncept koji im omogućuje da odmah nakon nastupa putem prijenosa uživo stupe u kontakt s obitelji i prijateljima, čime se naglašava emocionalna dimenzija sportskih uspjeha.

Olimpijska baklja kao simbol održivosti

Pažnju privlači i nova olimpijska baklja minimalističkog dizajna, nazvana Essential. Zahvaljujući prozirnom dijelu, postalo je vidljivo kako unutarnja tehnologija održava njen plamen. Gorivo se proizvodi od biološkog otpada, a materijali poput aluminija i mjedi su reciklirani i svaka se baklja može koristiti više puta.

Štafeta olimpijske baklje započela je u Rimu u prosincu 2025. godine i putuje Italijom sve do dolaska u Milano početkom veljače, simbolično spajajući tradiciju i tehnološku budućnost Olimpijskih igara, piše Euronews.