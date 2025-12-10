CLAUDE CODE

Anthropic uvodi Claude Code u Slack: 'Kodiranje će postati učinkovitije'

Damir Rukavina

10.12.2025 u 10:05

Claude
Claude Izvor: Profimedia / Autor: Thomas Fuller / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Kodiranje će uskoro postati puno učinkovitije, kažu iz Anthropica

Anthropic uvodi Claude Code u Slack, čime developerima omogućava delegiranje kodnih zadataka direktno iz chata. Beta verzija, dostupna od ponedjeljka kao istraživački pregled, nadograđuje postojeću integraciju dodavanjem potpune automatizacije tijeka rada. Ovo je dio AI trenda u kojem se alati za programiranje ne integriraju zasebno, već kao dio postojećih radnih procesa.

Do sada je Claude u Slacku pružao samo osnovnu pomoć: pisanje kraćih isječaka koda, objašnjenja i jednostavno otklanjanje grešaka. Sada se oznakom @Claude može pokrenuti cjelovita kodna sesija temeljena na kontekstu razgovora. Primjerice, u sklopu prijave greške ili opisa funkcionalnosti Claude će analizirati nedavne poruke kako bi odabrao odgovarajući repozitorij te potom objavljuje ažuriranja u razgovoru i dijeli poveznice za pregled koda i otvaranje pull requestova.

vezane vijesti

Ovaj potez dio je šire industrijske promjene: AI asistenti za kod prelaze iz IDE-ova u kolaboracijske alate, u čemu razvojni timovi ionako provode najveći dio svog vremena. Cursor u Slacku omogućuje pisanje i otklanjanje grešaka, GitHub Copilot uvodi generiranje pull requestova iz chata, a OpenAI-ev Codex dostupan je kroz prilagođene Slack botove.

Time se Slack pozicionira kao 'agentsko središte' koje spaja AI s kontekstom radnog mjesta, a alat koji postane dominantan unutar njega mogao bi oblikovati način na koji će razvojni timovi raditi u budućnosti. Integracija Claude Codea razvija trend rada bez prebacivanja između aplikacija: prijelaz iz razgovora u konkretan kod odvija se unutar jedne platforme, što mijenja strukturu svakodnevnog razvojnog procesa.

Anthropic nije potvrdio kada će šira verzija biti dostupna, ali trenutak lansiranja je značajan. Tržište AI alata za razvoj sve je konkurentnije, a diferencijacija se sve više temelji na dubini integracije i distribucijskim kanalima, a ne samo na kvaliteti samog modela.

Istodobno integracija otvara pitanja sigurnosti koda i zaštite intelektualnog vlasništva. Dodavanje još jedne platforme koja pristupa repozitorijima zahtijeva strože kontrole i nadzor, a ovisnost o infrastrukturnoj stabilnosti Slacka i Claudeova API-a može povećati rizik od zastoja koji ranije nisu postojali u lokalnim razvojnim okruženjima, piše TechCrunch.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DRUŠTVENE MREŽE

DRUŠTVENE MREŽE

Tinejdžeri u Australiji hvale se kršenjem zabrane. Evo kako je navodno zaobilaze
ŠTO KAŽU UČENICI

ŠTO KAŽU UČENICI

Prošlo je godinu dana od zabrane mobitela u školama na Novom Zelandu. Rezultati su iznenadili
PORAST BROJA DIJAGNOZA

PORAST BROJA DIJAGNOZA

Nisu svi digitalni mediji isti – jedan se izdvaja kao mogući krivac za epidemiju ADHD-a

najpopularnije

Još vijesti