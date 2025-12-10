Anthropic uvodi Claude Code u Slack: 'Kodiranje će postati učinkovitije'

Do sada je Claude u Slacku pružao samo osnovnu pomoć: pisanje kraćih isječaka koda, objašnjenja i jednostavno otklanjanje grešaka. Sada se oznakom @Claude može pokrenuti cjelovita kodna sesija temeljena na kontekstu razgovora. Primjerice, u sklopu prijave greške ili opisa funkcionalnosti Claude će analizirati nedavne poruke kako bi odabrao odgovarajući repozitorij te potom objavljuje ažuriranja u razgovoru i dijeli poveznice za pregled koda i otvaranje pull requestova.

Anthropic uvodi Claude Code u Slack, čime developerima omogućava delegiranje kodnih zadataka direktno iz chata. Beta verzija, dostupna od ponedjeljka kao istraživački pregled, nadograđuje postojeću integraciju dodavanjem potpune automatizacije tijeka rada. Ovo je dio AI trenda u kojem se alati za programiranje ne integriraju zasebno, već kao dio postojećih radnih procesa.

Ovaj potez dio je šire industrijske promjene: AI asistenti za kod prelaze iz IDE-ova u kolaboracijske alate, u čemu razvojni timovi ionako provode najveći dio svog vremena. Cursor u Slacku omogućuje pisanje i otklanjanje grešaka, GitHub Copilot uvodi generiranje pull requestova iz chata, a OpenAI-ev Codex dostupan je kroz prilagođene Slack botove.

Time se Slack pozicionira kao 'agentsko središte' koje spaja AI s kontekstom radnog mjesta, a alat koji postane dominantan unutar njega mogao bi oblikovati način na koji će razvojni timovi raditi u budućnosti. Integracija Claude Codea razvija trend rada bez prebacivanja između aplikacija: prijelaz iz razgovora u konkretan kod odvija se unutar jedne platforme, što mijenja strukturu svakodnevnog razvojnog procesa.

Anthropic nije potvrdio kada će šira verzija biti dostupna, ali trenutak lansiranja je značajan. Tržište AI alata za razvoj sve je konkurentnije, a diferencijacija se sve više temelji na dubini integracije i distribucijskim kanalima, a ne samo na kvaliteti samog modela.

Istodobno integracija otvara pitanja sigurnosti koda i zaštite intelektualnog vlasništva. Dodavanje još jedne platforme koja pristupa repozitorijima zahtijeva strože kontrole i nadzor, a ovisnost o infrastrukturnoj stabilnosti Slacka i Claudeova API-a može povećati rizik od zastoja koji ranije nisu postojali u lokalnim razvojnim okruženjima, piše TechCrunch.