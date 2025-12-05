STREAMING DOMINACIJA

Netflix ide u shopping: U košarici su navodno Warner Bros Discovery i HBO Max

Damir Rukavina

05.12.2025 u 10:08

Izvor: Creative Commons / Autor: Tumisu
Popularni streaming servis želi kupiti konkurenciju, a na putu su mu kao i što to obično biva, brojni državni i međunarodni reguarori

Netflix je, prema informacijama iz Bloomberga, u ekskluzivnim pregovorima o preuzimanju filmskih i TV studija Warner Bros. Discoveryja te streaming servisa HBO Max. Time je navodno nadmašio ponude konkurenata, uključujući Paramount Skydance i Comcast (NBCUniversal). Dogovor bi mogao biti zaključen u sljedećim danima, a ako ga regulatori odobre, riječ bi bila o jednoj od najznačajnijih reorganizacija Hollywooda i streaming tržišta dosad.

Kabelski kanali WBD-a, poput CNN-a, TBS-a i TNT-a, ne bi bili dio transakcije zato jer su vrijedi vrijedni više od 60 milijardi dolara i bili bi izdvojeni prije finalizacije prodaje. Netflix bi dobio HBO mrežu, njezin katalog (The Sopranos, Game of Thrones itd.), studije u Burbanku te golemi arhiv od oko 12.500 filmova i 2.400 serija, uključujući Batman, Lord of the Rings i Friends.

Netflix je ponudio i iznimno visoku 'raskidnu nadoknadu' od 5 milijardi dolara ako regulatori blokiraju akviziciju. To nosi znatan rizik jer se očekuje stroga provjera od strane FCC-a, kao i potencijalni politički pritisci povezani s drugim ponuđačima. Transakcija bi također trebala odobrenja brojnih međunarodnih regulatora.

WBD je stavljen na prodaju u listopadu nakon što se javilo više kupaca, a postupak je izazvao pritužbe Paramount Skydancea koji tvrdi da je proces bio vođen tako da favorizira Netflix. Kamp Davida Zaslava tvrdi da se maksimalna vrijednost može postići razdvajanjem kabelskih kanala i sklapanjem dva odvojena posla.

Netflixova ponuda iznosi oko 28 dolara po dionici, što je znatno iznad vrijednosti dionice ranije ove godine.

Akvizicija bi imala velike posljedice za korisnike i industriju. Nejasno je bi li Netflix integrirao HBO Max u vlastitu platformu ili ga zadržao kao zaseban servis. Također nije poznato bi li poštovao Warner Brosovu politiku kino-premijera, s obzirom na to da je direktor Netflixa Ted Sarandos ranije opisao kina kao 'zastarjeli koncept', naglašava Engadget.

