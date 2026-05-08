Valverdea i Tchouamenija čekaju brutalne kazne nakon krvavog obračuna u svlačionici Reala

Iako je Federico Valverde kasnije u priopćenju poručio da do sukoba nije ni došlo na način kako se pisalo, u Real Madridu su očito procijenili da je stvar dovoljno ozbiljna da se pokrene posebna procedura. Već sama odluka kluba da pokrene izvanredni disciplinski postupak pokazuje koliko se cijela situacija smatra teškom i osjetljivom.

Real je aktivirao posebnu proceduru

Real Madrid je zbog svega angažirao i posebnu osobu koja će voditi slučaj i utvrditi sve okolnosti obračuna. U takvoj proceduri igrači će dobiti službenu optužnicu i priliku da iznesu obranu, ali već sada je jasno da bi posljedice mogle biti ozbiljne.

Ako se incident okarakterizira kao ozbiljan prekršaj, kazna može iznositi od tri do deset utakmica suspenzije. Ako pak bude proglašen vrlo ozbiljnim prekršajem, i Federicu Valverdeu i Aurelienu Tchouameniju prijeti čak od 11 do 20 utakmica zabrane igranja. Uz to ih gotovo sigurno čeka i dodatna novčana kazna te obustava dijela plaće.

U najtežem scenariju spominje se čak i mogućnost raskida ugovora, iako se takav rasplet u ovom trenutku ipak čini kao najekstremnija opcija.

Brutalan sukob uzdrmao je svlačionicu Reala

Prema napisima iz Španjolske, sve je krenulo od prepirke i napetosti na treningu, da bi situacija zatim eskalirala u fizički obračun. U središtu priče našli su se Aurelien Tchouameni i Federico Valverde, a posljedice su navodno bile vrlo ozbiljne.

Pisalo se da je nakon Tchouaménijeva nasrtaja Valverde pri padu udario glavom, zadobio posjekotinu i izgubio svijest. Zbog traumatske ozljede glave završio je u bolnici, a klub je objavio da će biti na mirovanju između 10 i 14 dana.

Takav razvoj događaja dodatno je pojačao težinu cijelog slučaja i praktički onemogućio da se sve svede na uobičajeno 'koškanje' među suigračima. Upravo zato u Madridu sada očekuju rigorozan rasplet.

Real ne želi pokazati slabost

Hitni sastanak čelnih ljudi kluba održan je odmah nakon incidenta, a prema navodima, na njemu su bili predsjednik Florentino Perez, članovi užeg vodstva, trener Alvaro Arbeloa i kapetan Dani Carvajal. Već tada bilo je jasno da klub ne želi ostaviti dojam slabosti ni dopustiti da ovakav slučaj prođe bez oštre reakcije.

Bez obzira na to što su Federico Valverde i Aurelien Tchouameni važni prvotimci i velika imena momčadi, sve upućuje na to da ih čeka vrlo ozbiljna kazna. U ovom trenutku više nije pitanje hoće li biti sankcionirani, nego koliko će ta sankcija na kraju biti teška.