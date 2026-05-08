Turci na televiziji objavili ekskluzivu: Evo zašto Livaković napušta Dinamo

Podsjetimo, Livaković se u siječnju odrekao dijela novca kako bi iz Fenerbahčea stigao u Dinamo na polugodišnju posudbu do kraja sezone. U Maksimiru ga žele zadržati, no prema informacijama iz Turske to neće biti nimalo jednostavno.

Kako su otkrili u emisiji turskog NOW Spora, Fenerbahče je za 31-godišnjeg vratara već dobio tri ponude, a Dinamova je najmanja među njima te je izvjesno da neće ostati u Maksimiru nakon ove sezone.

Livaković s turskim velikanom ima ugovor još dvije godine, a Fenerbahče želi vratiti barem dio uloženog novca nakon što ga je 2023. doveo iz Dinama za oko sedam milijuna eura.

Zbog interesa iz jačih europskih liga Dinamo će teško financijski parirati konkurenciji, iako u klubu ne skrivaju želju da hrvatsku jedinicu zadrže i nakon ove sezone.

Ove sezone je za Dinamo skupio 14 nastupa.