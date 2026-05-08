Savez odbio želju igrača: Legenda ih ipak neće voditi na SP-u

Curacao je ispisao povijest plasmanom na Svjetsko prvenstvo kao najmanja zemlja ikad, ali na najveću nogometnu pozornicu ipak neće otići s čovjekom koji je imao goleme zasluge za taj uspjeh.

Legendarni nizozemski stručnjak Dick Advocaat, koji ima 78 godina, ranije ove godine morao se povući s mjesta izbornika zbog ozbiljne bolesti kćeri. Na klupi ga je naslijedio Fred Rutten, no nakon toga pojavila se želja dijela reprezentativaca, ali i sponzora, da se Advocaat ipak vrati i dovrši započeti posao.

Prema pisanju De Telegraafa, nada u njegov povratak postojala je i zbog pozitivnih vijesti o zdravstvenom stanju njegove kćeri, ali Nogometni savez Curacaa odlučio je drugačije.

Savez prelomio: Rutten ostaje izbornik

Rutten nije najbolje otvorio mandat. Curacao je u prijateljskoj utakmici izgubio od Kine 2:0, a potom je uslijedio težak poraz od Australije 5:1. Unatoč tome, čelnici saveza odlučili su mu dati povjerenje i za Svjetsko prvenstvo.

'Odluke saveza ne temelje se samo na željama igrača i sponzora nego na statutima i pravilima saveza', objasnio je predsjednik Saveza te dodao da su imenovanje i smjena izbornika isključivo njihova odgovornost.

Time je otklonjena i posljednja dvojba oko eventualnog Advocaatova povratka.

Propala prilika za rekord

Da se vratio na klupu Curacaa, Advocaat bi postao najstariji izbornik u povijesti Svjetskih prvenstava. Ovako rekord i dalje drži Otto Rehhagel, koji je 2010. vodio Grčku na Mundijalu sa 72 godine.

Curacao će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini E, u kojoj su još Njemačka, Ekvador i Obala Bjelokosti.