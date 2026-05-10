Velika pobjeda za Baturinu i Smolčića: Comov san još živi

Strijelac za važna tri boda bio je Grk Anastasios Douvikas u 71. minuti, kad je iskoristio lošu reakciju domaćeg stopera Andriasa Edmundssona te snažnim i preciznim udarcem svladao domaćeg vratara Lorenza Montipa .

Hrvatski reprezentativci Martin Baturina i Ivan Smolčić zaigrali su za Como od početka drugog poluvremena, kad je Cesc Fabregas napravio trostruku zamjenu igrača. Smolčić se istaknuo s jednim, a Baturina s čak tri ključna dodavanja. Domagoj Bradarić je ostao na klupi za pričuve Verone.

Como je 18. pobjedom u sezoni došao do 65 bodova i privremeno je došao na peto mjesto preskočivši Romu koja ima bod manje, ali i utakmicu manje. Dva boda više od Coma i utakmicu manje ima Milan, koji drži četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Ligu prvaka.

Inter je s 85 bodova novi prvak, Napoli je drugi sa 70 bodova, a Juventus treći sa 68. Verona je s 20 bodova budući drugoligaš, baš kao i Pisa koja ima 18 bodova.