Velike vijesti za Dinamo stigle iz Škotske: Modri su napravili ogroman korak prema statusu nositelja u LP

Celtic je u Old Firmu pobijedio Rangers 3:1 i praktički izbacio najvećeg rivala iz utrke za naslov prvaka Škotske. Time je Dinamu otvoren puno povoljniji europski put jer Modri sada zadržavaju status nositelja ako izbore play-off Lige prvaka.

To je bila jedna od ključnih stvari koje su u Maksimiru čekali.

Zašto je ovo toliko važno za Dinamo?

Dinamo nikako nije smio dočekati scenarij u kojem naslove osvajaju Rangers, Olympiacos ili Ferencvaros jer bi tada izgubio status nositelja u završnoj fazi kvalifikacija za Ligu prvaka.

Pobjeda Celtica zato je u Zagrebu dočekana s velikim zadovoljstvom.

Nakon što je matematički osigurao naslov prvaka SuperSport HNL-a, Dinamo već zna da novu europsku sezonu otvara 21. ili 22. srpnja utakmicama drugog pretkola Lige prvaka.

Prvog protivnika doznat će na ždrijebu 17. lipnja.

Dinamu prijete neugodni protivnici

Iako će imati status nositelja, Dinamo neće imati potpuno lagan posao.

Među potencijalno najopasnijim suparnicima ističu se švicarski prvak Thun i švedski Mjallby, klubovi koji neće biti nositelji i koje bi Modri mogli izvući već na startu europskog puta.

Među mogućim protivnicima nalazi se i Borac iz Banje Luke.

Za razliku od prošle sezone, kada je Dinamo zahvaljujući koeficijentu preskočio dio kvalifikacija i za ulazak u Ligu prvaka morao izbaciti samo Qarabag, ovog ljeta čeka ga puno zahtjevniji put.

Škotska dobila dramu za pamćenje

Pobjedom u velikom derbiju Celtic je dodatno zakomplicirao utrku za naslov prvaka Škotske.

Vodeći Hearts sada ima samo bod više od Celtica, a do kraja su ostala još dva kola.

Hearts lovi prvi naslov prvaka još od sezone 1959./1960., dok Celtic želi osvojiti petu uzastopnu titulu.

Ako obje momčadi pobijede u pretposljednjem kolu, odluka o prvaku past će u posljednjem kolu i to u međusobnom dvoboju na Celtic Parku.

U tom slučaju Škotska bi dobila pravo finale prvenstva - Heartsu bi za povijesni naslov bio dovoljan i bod, dok bi Celtic morao pobijediti.