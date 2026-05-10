Što će biti s Livakovićem? Dinamo će ga teško zadržati, a Fenerbahče dovodi Slovenca

No, to će se dogoditi samo formalno, odnosno Livaković sigurno neće sljedeće sezone braniti u Turskoj.

Fenerbahče već ima Edersona, koji zarađuje 12 milijuna eura po sezoni, ali kojeg se želi riješiti. Brazilac se pokazao kao loša investicija pa ga se Turci žele riješiti i dovesti novoga golmana.

Turski mediji pišu da Fenerbahče intenzivno radi na dovođenju Jana Oblaka kojemu na ljeto ističe ugovor s Atleticom. Slovenac je na odlasku iz kluba u kojem je od 2014. godine i upravo bi Fenerbahče trebao biti njegova nova investicija.

Što to znači za Livakovića?

Čak i da, teoretski, ostane u Fenerbahčeu, a klub dovede Oblaka, Livaković ni tehnički ne bi mogao braniti za Fenerbahče. Naime, prema pravilima turske lige, svaki klub mora za svaku utakmicu imati registrirana barem dva turska golmana.

U prijevodu, kad bi Oblak bio prvi golman, Livaković uopće ne bi mogao biti u zapisniku za utakmice da ne govorimo da hrvatskom reprezentativcu na pamet ne pada negdje sjediti na klupi kao druga opcija.

Fenerbahče se želi riješiti i Livakovića, kojeg po ugovoru od 2028. godine mora plaćati oko 2.5 milijuna eura godišnje i za njega čeka ponude. Turci za Livakovića traže oko 4-5 milijuna eura, a navodno već ima nekih upita iz 'liga petice'.

Tim ponudama bi Dinamo teško mogao parirati osim ako Zvonimir Boban ne odluči i ovog ljeta ozbiljno zagrabiti u kasicu i isplatiti Fenerbahčeu odštetu za Livakovića. Bilo bi to sigurno najbolje rješenje i za njega i za Dinamo, ali iz trenutačne perspektive je to teško očekivati...