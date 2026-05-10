na odlasku je

Što će biti s Livakovićem? Dinamo će ga teško zadržati, a Fenerbahče dovodi Slovenca

S. M.

10.05.2026 u 15:44

Dominik Livaković
Dominik Livaković Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dominiku Livakoviću na kraju sezone ističe posudba u Dinamu nakon čega bi se trebao vratiti u Fenerbahče.

No, to će se dogoditi samo formalno, odnosno Livaković sigurno neće sljedeće sezone braniti u Turskoj.

vezane vijesti

Fenerbahče već ima Edersona, koji zarađuje 12 milijuna eura po sezoni, ali kojeg se želi riješiti. Brazilac se pokazao kao loša investicija pa ga se Turci žele riješiti i dovesti novoga golmana.

Turski mediji pišu da Fenerbahče intenzivno radi na dovođenju Jana Oblaka kojemu na ljeto ističe ugovor s Atleticom. Slovenac je na odlasku iz kluba u kojem je od 2014. godine i upravo bi Fenerbahče trebao biti njegova nova investicija.

Što to znači za Livakovića?

Čak i da, teoretski, ostane u Fenerbahčeu, a klub dovede Oblaka, Livaković ni tehnički ne bi mogao braniti za Fenerbahče. Naime, prema pravilima turske lige, svaki klub mora za svaku utakmicu imati registrirana barem dva turska golmana.

U prijevodu, kad bi Oblak bio prvi golman, Livaković uopće ne bi mogao biti u zapisniku za utakmice da ne govorimo da hrvatskom reprezentativcu na pamet ne pada negdje sjediti na klupi kao druga opcija.

Fenerbahče se želi riješiti i Livakovića, kojeg po ugovoru od 2028. godine mora plaćati oko 2.5 milijuna eura godišnje i za njega čeka ponude. Turci za Livakovića traže oko 4-5 milijuna eura, a navodno već ima nekih upita iz 'liga petice'.

Tim ponudama bi Dinamo teško mogao parirati osim ako Zvonimir Boban ne odluči i ovog ljeta ozbiljno zagrabiti u kasicu i isplatiti Fenerbahčeu odštetu za Livakovića. Bilo bi to sigurno najbolje rješenje i za njega i za Dinamo, ali iz trenutačne perspektive je to teško očekivati...

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sjajno

sjajno

Velike vijesti za Dinamo stigle iz Škotske: Modri su napravili ogroman korak prema statusu nositelja u LP
fenomenalni prižmić

fenomenalni prižmić

Uspjeh karijere za Prižmića! Nakon Đokovića, pao i Francuz
u odličnoj formi

u odličnoj formi

Evo koliko je zaradio sjajni Dino Prižmić dosadašnjim igrama u Rimu

najpopularnije

Još vijesti