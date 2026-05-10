Sjajna forma! Pogledajte kako je Matanović zabio protiv Vuškovićevog HSV-a

Za hrvatske navijače to je bilo posebno zanimljivo zbog sraza Igora Matanovića i Luke Vuškovića. U susretu dvojice hrvatskih reprezentativaca, bolje je počeo napadač.

Igrala se 16. minuta kada je Igor Matanović zabio desnom nogom i tako poništio gol Bakeryja Jatte samo dvije minute ranije. Sjajno se ubacio ispred stopera i pospremio krasan ubačaj. Raspoloženom Matanoviću to je bio 13. gol ove sezone, a uz to ima i dvije asistencije.

