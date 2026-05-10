Najluđa bitka za vrh u Europi dobila je novi zaplet: Pogledajte trenutačno stanje

M.Š

10.05.2026 u 15:08

Izvor: EPA / Autor: ROBERT PERRY
Škotska Premiership ove sezone nudi jednu od najluđih utrka za naslov u Europi.

Celtic je pobjedom 3:1 protiv Rangersa u Old Firmu ponovno otvorio borbu za vrh, a Hearts je dva kola prije kraja ostao na samo bod prednosti i sanja prvi naslov nakon 66 godina.

Hearts je nadomak povijesnog naslova, prvog nakon sezone 1959./1960., ali Celtic se pobjedom u Old Firm derbiju protiv Rangersa vratio u utrku i dodatno zakomplicirao završnicu prvenstva.

Rangersi su poveli već u devetoj minuti preko Mikeyja Moorea, 18-godišnjeg Engleza koji je na posudbi iz Tottenhama. Da je ostalo tako, Hearts bi u sljedećem kolu protiv Falkirka imao priliku potvrditi naslov prvaka. No, Celtic nije dopustio takav rasplet.

Momčad iz Glasgowa vratila se u utakmicu u 23. minuti, kada je Hyun-Jun Yang pogodio za 1:1. U nastavku je Celtic dovršio preokret golovima japanskog asa Daizena Maede i pobjedom 3:1 ponovno potpuno zakomplicirao utrku za naslov. Tim slavljem Celtic je najmanje osigurao drugo mjesto, ali u ovom trenutku to nikoga u zeleno-bijelom dijelu Glasgowa ne zanima previše. Fokus je na puno većoj nagradi: Petom uzastopnom naslovu prvaka.

Celtic sada za Heartsom zaostaje samo jedan bod. To znači da bi se o prvaku moglo odlučivati tek u posljednjem kolu, i to u izravnom okršaju Celtica i Heartsa. Raspored je kao stvoren za spektakularnu završnicu. Hearts u pretposljednjem kolu dočekuje Falkirk, dok Celtic gostuje kod Motherwella, momčadi koja mu je ranijim remijem pomogla u hvatanju priključka za vodećim.

Ako obje momčadi pobijede u pretposljednjem kolu, zadnja utakmica sezone pretvara se u finale prvenstva. Celtic bi na svom terenu protiv Heartsa morao pobijediti za naslov, dok bi Heartsu i bod bio dovoljan za jedan od najvećih uspjeha u povijesti kluba.

Škotska tako ulazi u zadnja dva kola s pričom koja ima sve: veliki gradski derbi, povijesni lov Heartsa, Celticovu šampionsku seriju i mogući izravni dvoboj za naslov u posljednjem kolu.

Standings provided by Sofascore

