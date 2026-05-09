Otkrivena šokantna priča: 'Valverde je na treningu udario i Modrića. On je opasan tip'

S. M.

09.05.2026 u 14:00

Luka Modrić u Realu Izvor: EPA / Autor: J.J. Guillen
Real Madrid potresa nezapamćena kriza nakon što je došlo do tučnjave između Aureliena Tchouamenija i Fedea Valverdea.

Kako javljaju španjolski mediji, Francuz je nokautirao Valverdea do te mjere da će Urugvajac zbog ozljeda lica propustiti sutrašnji El Clasico u Barceloni.

Kulminacija je to toksične atmosfere koja tjednima vlada u Realu i koja bi mogla rezultatirati raspadom svlačionice. Kako to obično biva, u ovakvim situacijama vade se i 'kosturi iz ormara' pa je tako Inaki Angulo, najpraćeniji YouTuber koji navija za Real, otkrio nove šokantne detalje.

'Valverdeovi problemi sežu daleko u prošlost. Prošle godine je udario Luku Modrića na treningu. Govorimo o opasnom tipu, nesposobnom za život u društvu', ispričao je Angulo.

Njegove izjave izazvale su reakcije Valverdeove supruge koja je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s igračem Reala. On nosi kapu koja prekriva šavove od Tchouamenijeva napada, a Mina Bonino je u opširnom postu obranila svojeg supruga.

