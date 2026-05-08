Najboljem golmanu Lige prvaka zabranjen nastup na SP-u

S. M.

08.05.2026 u 13:19

Nikita Haikin Izvor: EPA / Autor: MICHAEL BUHOLZER
Nevjerojatni golman Bodo/Glimta Nikita Haikin (30) ipak neće moći braniti na ovogodišnjem

Fantastični Rus imao je ove sezone 68 obrana u 12 utakmica za Bodo/Glimt i statistički je bio najbolji golman Lige prvaka.

Budući da njegova zemlja zbog agresije na Ukrajinu nije na nogometnoj mapi uopće, Haikin je želio promijeniti državljanstvo u norveško. U toj zemlji je od 2023. godine i jako ga cijeni norveški izbornik Stale Solbakken i postojala je opcija da bi mogao igrati za Norvešku.

Ne bi bio prvi golman nego drugi, nakon Sevillina golmana Orjana Nylanda, ali od toga neće biti ništa. Naime, FIFA je zabranila Haikinu promjenu nogometnog državljanstva budući da je za Rusiju nastupao u mladim kategorijama.

Haikin je mogao promijeniti državljanstvo da je više od pet godina neprekidno živio i igrao u Norveškoj. Haikin je prvi put došao u Bodo 2019. godine, ali mu je problem što je 2023. kratko bio u Bristol Cityju pa nije u kontinuitetu bio u Norveškoj.

