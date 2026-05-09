Utučeni Vaha na rubu suza. Bivši trener Dinama emotivno se raspao: ‘Ispričajte me, ne mogu'

Proslavljeni se BiH trener Vahid Halilhodžić (73) vratio početkom ožujka iz mirovine kako bi pokušao spasiti Nantes od ispadanja, no ta se misija na kraju pokazala preteškom. Poraz u pretposljednjem kolu definitivno je zapečatio sudbinu njegove momčadi, koja kolo prije kraja više ne može dohvatiti mjesto koje vodi u doigravanje za ostanak.

Jedini pogodak na utakmici postigao je 16-godišnji portugalski veznjak Mezian Soares u 79. minuti, i to u svom debitantskom nastupu za prvu momčad. Taj gol bio je dovoljan da Nantes gurne preko ruba, a Vahu dovede do emotivnog sloma nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

Vahid Halilhodžić djelovao je potpuno shrvano. Bio je utučen, na rubu suza i očito toliko razočaran da gotovo nije mogao sastaviti rečenicu.

'Duboka tuga, više ne mogu govoriti...', nekako je izgovorio Vaha na rubu suza pa dodao:



'Nije da odbijam, ali jednostavno ne mogu. Svi smo tužni, zbog Nantesa, zbog svih nas. Vrlo je teško, ispričajte me...', rekao je Halilhodžić, nakon čega je napustio prostoriju za konferenciju za medije.