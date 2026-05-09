Kruno Jurčić žestoko o važnom čovjeku Hajduka: 'O čemu on to priča?! Odmah bih mu dao otkaz'

Kao i mnogo puta prije, Kruno Jurčić nije birao riječi, nego je jasno dao do znanja što misli.

'Naši su treneri napravili revolucionarne ideje, pritom mislim na Ćiru Blaževića, Zlatka Dalića i puno ostalih...', započeo je Kruno Jurčić razgovor za Večernji list pa krenuo u neočekivanom smjeru:

'Nedavno se pojavio nekakav tip koji je postao sportski direktor Hajduka, neki Poljak (Robert Graf!). Prvo što je izjavio po dolasku, bilo je da naša liga ne valja ništa. Spominje nekakav ritam i intenzitet. Ja bih mu odmah dao otkaz nakon te izjave. Zamislite da sam ja, po dolasku u Egipat, Saudijsku Arabiju ili Tursku, gdje sam sve radio, i da sam rekao da to ništa ne valja i da je na razini druge poljske lige. Odmah bih dobio otkaz, pričekali bi moj prvi poraz ili remi i potjerali bi me. Kao prvo, to je nepoštivanje sredine u koju dolazi. On dolazi iz Poljske. Znate kada su Česi, Mađari ili Poljaci stvorili nekog igrača? Oni produciraju neke američke marince, igrače od dva metra visine i dva metra preko leđa koji mogu bjesomučno trčati, a o nogometu ne znaju apsolutno ništa. Glavni kriterij u nogometu mu je GPS i zbrajanje koliko je tko pretrčao. Zadnji igrač kojeg su Poljaci stvorili bio je Gregor Lato, prije 80 godina.'

U sličnom je tonu Jurčić nastavio...

'Ne računam Lewandowskog i neke druge koji su se profilirali u Njemačkoj. Priča da je budućnost nogometa bjesomučno trčanje, bez ikakvih rezona, odmah mi pokazuje da taj dečko nema pojma o nogometu, a čini mi se da je radio u nekoj poljskoj drugoligaškoj momčadi koja je bila deseta na ljestvici. Taj Graf je došao u Hajduk, znate li vi što je taj klub? To je europska institucija i onda nam dođe Poljak iz druge lige, sportski direktor desetoplasirane momčadi i nama drži predavanje o intenzitetu i sličnim stvarima. Pa zar misle da su naši treneri glupi!? To je taj podanički hrvatski mentalitet. Navikli smo da imamo Khuen-Héderváryja pa da nas on tlači, a mi smo kmetovi koji će mu samo prinositi danak. Zato kod nas stranci imaju status bogova. Naravno, ja sam zadnji koji bi trebao pričati protiv stranaca jer svoju egzistenciju ostvarujem u inozemstvu. Ali ja moram igrati tri Lige prvaka i pet naslova prvaka s Dinamom da bih došao u prvoligaški klub u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. A kod nas dolaze smiješni tipovi i mi im dajemo takav prostor, slavimo ih kao da su bogovi, a naši treneri ništa ne valjaju', kazao je, među ostalim, Kruno Jurčić u razgovoru za Večernji list.