Totalni kaos u Milanu: Allegri na kraju sezone odlazi, a svi se pitaju što će biti s Modrićem

Prema navodima talijanskih medija, Allegrijeva budućnost postala je upitna bez obzira na to hoće li Milan izboriti mjesto u Ligi prvaka. U klubu navodno raste nezadovoljstvo, a dodatni problem predstavljaju sve zategnutiji odnosi unutar upravljačke strukture.

Allegrijev ugovor traje do lipnja 2027. godine i uključuje automatsko produljenje do 2028. ako se Milan ove sezone plasira u Ligu prvaka. No unatoč tome, sve se više nagađa da bi rastanak ipak mogao uslijediti već ovoga ljeta.

Jedan od razloga zbog kojih se priča o mogućem odlasku Massimiliana Allegrija jest i navodno zategnut odnos s izvršnim direktorom Giorgiom Furlanijem. Takva situacija dodatno pojačava dojam da u Milanu nema stabilnosti ni jedinstva u ključnom trenutku sezone.

Istodobno, pod povećalom je i sportski direktor Igli Tare. Velika ljetna ulaganja, kako se navodi, nisu donijela ono što se očekivalo, a posebno se apostrofiraju Christopher Nkunku i Ardon Jashari kao potezi koji nisu opravdali velika očekivanja.

Uz sve to, dodatnu težinu cijeloj priči daje i činjenica da je i Zlatan Ibrahimović navodno u otvorenom sukobu s Allegrijem. Njegova pozicija u klubu i dalje nije do kraja definirana, ali jasno je da i on igra važnu ulogu u atmosferi koja trenutačno vlada na San Siru.

Talijani tako sad tvrde kako je Allegri usmjeren isključivo na jedan cilj - osigurati Milanu plasman u Ligu prvaka, nakon čega bi mogao otići iz kluba.

U cijeloj priči dodatno se prati i situacija oko Luke Modrića, koji se oporavlja od ozljede zadobivene nakon sudara glavama s Manuelom Locatellijem u utakmici protiv Juventusa.

Kapetan Vatrenih podvrgnut je operaciji, ali trebao bi biti spreman za Svjetsko prvenstvo, na kojem će vjerojatno nastupiti sa zaštitnom maskom.

No kada je riječ o Milanu, Modrić još nije potpisao novi ugovor. Sad je veliko pitanje hoće li kapetan Vatrenih ostati i sljedeće sezone na San Siru ako klub napuste Allegri i sportski direktor Tare, ljudi koji su najzaslužniji za njegov dolazak u Milano. Navijači su s pravom zabrinuti...

