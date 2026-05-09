Totalni kaos u Milanu: Allegri na kraju sezone odlazi, a svi se pitaju što će biti s Modrićem

U Milanu vlada ozbiljna napetost, a talijanski mediji sve glasnije pišu da bi Massimiliano Allegri na kraju sezone mogao napustiti klupu Rossonera. Iako se sezona bliži raspletu, a borba za Ligu prvaka i dalje traje, čini se da rezultati možda neće biti dovoljni da smire kaotičnu situaciju unutar kluba
Prema navodima talijanskih medija, Allegrijeva budućnost postala je upitna bez obzira na to hoće li Milan izboriti mjesto u Ligi prvaka. U klubu navodno raste nezadovoljstvo, a dodatni problem predstavljaju sve zategnutiji odnosi unutar upravljačke strukture.
Allegrijev ugovor traje do lipnja 2027. godine i uključuje automatsko produljenje do 2028. ako se Milan ove sezone plasira u Ligu prvaka. No unatoč tome, sve se više nagađa da bi rastanak ipak mogao uslijediti već ovoga ljeta.
Jedan od razloga zbog kojih se priča o mogućem odlasku Massimiliana Allegrija jest i navodno zategnut odnos s izvršnim direktorom Giorgiom Furlanijem. Takva situacija dodatno pojačava dojam da u Milanu nema stabilnosti ni jedinstva u ključnom trenutku sezone.
Istodobno, pod povećalom je i sportski direktor Igli Tare. Velika ljetna ulaganja, kako se navodi, nisu donijela ono što se očekivalo, a posebno se apostrofiraju Christopher Nkunku i Ardon Jashari kao potezi koji nisu opravdali velika očekivanja.
Uz sve to, dodatnu težinu cijeloj priči daje i činjenica da je i Zlatan Ibrahimović navodno u otvorenom sukobu s Allegrijem. Njegova pozicija u klubu i dalje nije do kraja definirana, ali jasno je da i on igra važnu ulogu u atmosferi koja trenutačno vlada na San Siru.
Talijani tako sad tvrde kako je Allegri usmjeren isključivo na jedan cilj - osigurati Milanu plasman u Ligu prvaka, nakon čega bi mogao otići iz kluba.
U cijeloj priči dodatno se prati i situacija oko Luke Modrića, koji se oporavlja od ozljede zadobivene nakon sudara glavama s Manuelom Locatellijem u utakmici protiv Juventusa.
Kapetan Vatrenih podvrgnut je operaciji, ali trebao bi biti spreman za Svjetsko prvenstvo, na kojem će vjerojatno nastupiti sa zaštitnom maskom.
No kada je riječ o Milanu, Modrić još nije potpisao novi ugovor. Sad je veliko pitanje hoće li kapetan Vatrenih ostati i sljedeće sezone na San Siru ako klub napuste Allegri i sportski direktor Tare, ljudi koji su najzaslužniji za njegov dolazak u Milano. Navijači su s pravom zabrinuti...