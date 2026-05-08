Perez poludio nakon kaosa u svlačionici Reala, Španjolci večeras otkrili što sprema: 'Neće biti milosti'

S.Č.

08.05.2026 u 00:30

Tchouameni i Valverde Izvor: Profimedia / Autor: Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Real Madrid suočava se s ozbiljnim problemima unutar svlačionice nakon sukoba Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija, a španjolski mediji tvrde da je predsjednik kluba Florentino Perez odlučio žestoko reagirati.

Prema informacijama koje je objavio Cadena SER, protiv dvojice nogometaša već je pokrenut disciplinski postupak, a klub navodno priprema 'maksimalnu moguću kaznu'.

Incident se dogodio nakon žestokog sukoba na treningu, koji je dodatno eskalirao dan kasnije, kada je Valverde odbio pružiti ruku francuskom suigraču.

Valverde završio u bolnici

Španjolski mediji navode da je tijekom novog verbalnog i fizičkog obračuna urugvajski veznjak pao i udario glavom, zbog čega je završio u bolnici.

Prema istim navodima, Valverde je zadobio posjekotinu na glavi koja je zahtijevala šivanje, dok je uz njega u bolnicu otišao Alvaro Arbeloa.

Situacija je navodno izazvala veliki bijes unutar kluba, nakon čega je generalni direktor Jose Angel Sanchez odmah održao sastanak s igračima u svlačionici.

Real prijeti najtežim kaznama

Prema internim pravilima Real Madrida, teški disciplinski prekršaji mogu rezultirati suspenzijama od nekoliko utakmica, visokim novčanim kaznama, pa čak i izbacivanjem iz momčadi ili prodajom igrača.

'Klub neće imati milosti ni prema jednom igraču', tvrdi novinar Javier Herraez sa španjolskog radija Cadena SER.

Florentino Perez navodno je posebno razočaran činjenicom da se incident dogodio u trenutku kada je atmosfera u momčadi već ozbiljno narušena nakon razočaravajuće sezone bez osvojenog trofeja.

Svlačionica potpuno podijeljena

Španjolski mediji pišu kako sukob Valverdea i Tchouamenija nije izoliran slučaj te da su posljednjih dana zabilježene dodatne napetosti među igračima.

Navodi se i da dio svlačionice više ne komunicira s trenerom, a Alvaro Arbeloa nije uspio smiriti situaciju.

Sve upućuje na to da će Real Madrid tijekom ljeta morati donositi ozbiljne i potencijalno drastične odluke kako bi stabilizirao momčad.

