UOČI DERBIJA

Garcia: Prije par utakmica pitali ste me treba li ga mijenjati, a sad me pitate treba li ići na Svjetsko...

A.H.

08.05.2026 u 13:29

Gonzalo Garcia Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Uoči najvećeg hrvatskog derbija, koji se u subotu od 16 sati igra na Maksimiru, trener Hajduka Gonzalo Garcia govorio je i o Toniju Siliću, 22-godišnjem vrataru koji je ove sezone dobio veliku priliku među vratnicama splitske momčadi.

Silić je postao prvi vratar Hajduka nakon ozljede Ivice Ivušića, a dosad je ove sezone skupio 22 nastupa. Sve češće se spominje i mogućnost da ga izbornik Zlatko Dalić povede na Svjetsko prvenstvo u SAD.

Na pitanje zaslužuje li Silić mjesto među putnicima za Svjetsko prvenstvo, Garcia je podsjetio koliko se brzo u nogometu mijenja percepcija.

'Talentiran je golman s velikom budućnosti. Prije nekoliko utakmica pitali ste me trebam li ga mijenjati, a sada me pitate treba li na Svjetsko prvenstvo. On je budućnost, bilo bi dobro da je tu, da se na njega računa, to bi mu svakako pomoglo', rekao je Garcia.

