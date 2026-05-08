Procurili detalji: Evo kako su Realove zvijezde ismijavale trenera

Španjolski mediji posljednjih dana pišu o sukobima u svlačionici, podjelama među igračima i ozbiljno narušenim odnosima unutar momčadi.

Prema navodima iz Španjolske, Federico Valverde i Aurelien Tchouameni navodno su se sukobili na treningu, a ranije se pisalo i o napetostima između Antonija Rudigera i Alvara Carrerasa.

Dodatno je odjeknula objava španjolskog novinara Miguela Serrana, koji tvrdi da su pojedini igrači Real Madrida tijekom utakmica na klupi vrijeđali trenera Alvara Arbelou dok su rukama prekrivali usta. Navodno su ga čak nazivali 'čunjem', nakon čega ih je Arbeloa prestao koristiti.

Situaciju dodatno pogoršavaju loši rezultati. Real je ostao bez trofeja ove sezone, ispao iz Lige prvaka i Kupa kralja, a Barcelona u El Clasicu treba samo bod za potvrdu naslova prvaka Španjolske.