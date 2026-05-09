Dinamo protiv Hajduka lovi povijesne brojke: Derbi na Maksimiru mogao bi donijeti veliki jubilej

Iako derbi nema rezultatskog značaja kad je naslov prvaka u pitanju, on osim prestiža može donijeti i neke rekorde.

Modri su, naime, na pragu velikih jubileja u utakmicama protiv najvećeg rivala. Prvi sljedeći gol koji Dinamo zabije Hajduku bit će mu 100. protiv Splićana na Maksimiru u susretima SHNL-a.

Zanimljivo, to bi ujedno bio i 200. gol protiv Hajduka u Zagrebu u čitavoj povijesti derbija između ova dva kluba, dakle, uključujući i utakmice u bivšoj državi.

Gol razlika na Maksimiru je trenutačno 99:45 u korist Dinama, a ukupna gol razlika u Zagrebu je 199:121 za Zagrepčane. Uz sve to, Dinamo je vrlo blizu 400. gola protiv Hajduka u svi službenim utakmicama; ukupna gol razlika je 398:320 za Dinamo.