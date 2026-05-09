derbi

Dinamo protiv Hajduka lovi povijesne brojke: Derbi na Maksimiru mogao bi donijeti veliki jubilej

S. M.

09.05.2026 u 14:09

Dinamo - Hajduk
Dinamo - Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dinamo i Hajduk od 16 sati igraju veliki derbi 34. kola SHNL-a.

Iako derbi nema rezultatskog značaja kad je naslov prvaka u pitanju, on osim prestiža može donijeti i neke rekorde.

vezane vijesti

Modri su, naime, na pragu velikih jubileja u utakmicama protiv najvećeg rivala. Prvi sljedeći gol koji Dinamo zabije Hajduku bit će mu 100. protiv Splićana na Maksimiru u susretima SHNL-a.

Zanimljivo, to bi ujedno bio i 200. gol protiv Hajduka u Zagrebu u čitavoj povijesti derbija između ova dva kluba, dakle, uključujući i utakmice u bivšoj državi.

Gol razlika na Maksimiru je trenutačno 99:45 u korist Dinama, a ukupna gol razlika u Zagrebu je 199:121 za Zagrepčane. Uz sve to, Dinamo je vrlo blizu 400. gola protiv Hajduka u svi službenim utakmicama; ukupna gol razlika je 398:320 za Dinamo.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kriza u realu

kriza u realu

Otkrivena šokantna priča: 'Valverde je na treningu udario i Modrića. On je opasan tip'
sve im je rekao

sve im je rekao

Kruno Jurčić žestoko o važnom čovjeku Hajduka: 'O čemu on to priča?! Odmah bih mu dao otkaz'
derbi

derbi

Navijačima Hajduka ostavljena gnjusna poruka uoči derbija: Evo što piše

najpopularnije

Još vijesti